Muove soltanto un pollice ma continua a lavorareIl suo team scopre due nuovi geni legati alla patologia

Migliori reflex di fascia alta : quale comprare : Avete risparmiato un bel gruzzoletto e lo volete investire nella vostra più grande passione? Acquistare una reflex di fascia alta non è una cosa che si fa tutti i giorni e deve essere una scelta attentamente ponderata. Si rischia, agendo d’impulso, di acquistare un prodotto che sia poco adatto alle proprie esigenze, o peggio, di spendere dei soldi a vuoto. Proprio per questo motivo vi consigliamo in primo luogo, di dare un’occhiata ...

Farmaci per il colesterolo alto potenziano le cure dei tumori del sangue : Le statine, i Farmaci per abbassare il colesterolo, potrebbero essere usate per trattare alcuni tumori del sangue in sinergia con un farmaco oncologico. Lo rivela una ricerca condotta presso la University of California in Irvine, e pubblicata sulla rivista Science Translational Medicine. La prima parte della ricerca si e’ svolta su animali con linfoma o leucemia e si e’ visto che la sopravvivenza al cancro aumenta dando una statina ...

Napoli - terrore in via Toledo : boato e fiamme in un bar : terrore in via Toledo, pieno centro di Napoli. Poco prima delle 23 un incendio violentissimo s'è sviluppato in un locale commerciale che fino a qualche mese fa era adibito a bar. Ad...

VIDEO Volley - Nations League : Italia straripante - sconfitto il Brasile nella bolgia di Eboli. Gli highlights della partita : L’Italia ha firmato una nuova impresa nella Nations League 2018 di Volley femminile e ha sconfitto il Brasile per 3-2, prendendosi così un nuovo scalpo di lusso dopo aver già battuto Cina, Serbia e Olanda. Le azzurre festeggiano al PalaSele di Eboli anche se purtroppo mancano l’accesso alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto FIVB) Clicca qui per ...

Modica - controlli antidroga in piazza Campailla : una denuncia : Diverse persone sono state controllate durante un'operazione antidroga condotta dalla Polizia Locale e dalla Polizia di Stato in piazza Campailla

Odissea Aquarius - la nave di migranti cambia rotta e ora si dirige verso la Sardegna Video : L’istruttoria per il riconoscimento avverrà in Spagna. La decisione dovuta al maltempo. Sos Mediterranee spiega: «Le persone a bordo sono esauste, scioccate e con il mal di mare». Salvini ribatte: «Problemi loro. A giorni ci saranno novità sul ruolo delle ong»

Il premier sente Macron : andrà al vertice : L’azione di Palazzo Chigi per smarcarsi dai due vice: così è prevalsa la linea istituzionale

Maran e la casa rifiutata : «Gli eroi sono altri : c’è tanta gente onesta - non solo io» Il video : L’offerta di Parnasi e la risposta di Maran, 38 anni, assessore all’Urbanistica di Milano: «Le intercettazioni? Mi sembra che abbiano esagerato al telefono»

Mondiali - goleada Russia : Arabia Saudita travolta 5-0 - Golovin show Il debutto tra Putin e Robbie Williams Calendario|Partite in tv|Speciale : Esordio facile per i padroni di casa, con Golovin (che piace alla Juve) in evidenza: due assist e il gol finale su punizione

Fico : ora linea dura - Schiacciato tra partito e governosenza sconti. Di Maio attaccato anche dai suoi : I malumori per il caso Roma. I fedelissimi delusi dalle nomine dei sottosegretari

Roma dedica una via ad Almirante Protesta la Comunità ebraica : «Una vergogna per la nostra città» : «Chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la Difesa della Razza senza mai pentirsene non merita questo riconoscimento». Raggi «sorpresa»

Bce - che cosa accadrà con la fine del «Qe»cosa cambia Qe» : cos’è : Mario Draghi ha deciso: alla fine di dicembre cesseranno gli acquisti di titoli (Qe, quantitative easing) da parte di Francoforte. Ecco le principali conseguenze su titoli di Stato, spread e risparmio

Volley femminile - Nations League 2018 : le squadre qualificate alle Final Six e i due gironi - Italia eliminata : Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo 5 durissime tappe e 15 partite giocate da ogni squadra, conosciamo le sei formazioni che parteciperanno alla Final Six in programma a Nanjing (Cina) dal 26 giugno al 1° luglio. Gli USA Campioni del Mondo hanno chiuso al primo posto davanti alla Serbia Campionessa d’Europa. Terzo posto per il Brasile, quarta l’Olanda (entrambe con 12 vittorie ...

Control sarà un open world in stile Metroidvania : Continuano ad emergere novità per Control, il nuovo gioco di Remedy presentato a questo E3 2018, riporta Pcgamesn.Il creative director ha dichiarato che Control può essere considerato per certi aspetti un Metroidvania, la protagonista otterrà infatti lungo il suo percorso abilità nuove che le permetteranno di accedere a luoghi precedentemente inaccessibili.Con il potere della levitazione potremo ad esempio raggiungere aree sopraelevate prima ...