40 migranti sono stati soccorsi da una nave militare statunitense | che però ora non sa

migranti - Conte annulla il viaggio a Parigi : «Non ci sono le condizioni» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il premier e il ministro dell’Economia annullano le rispettive visite in Francia. Confermato invece l’incontro di giovedì a Berlino tra Tria e il tedesco Scholz...

migranti - in venti sbarcano con lo yacht a Isola di Capo Rizzuto : sette sono minori : venti Migranti sono sbarcati oggi in località 'Le Castella' di Isola di Capo Rizzuto, da uno yacht di circa 20 metri denominato 'Blue Horizon - Maiora'. I Migranti sono stati rintracciati per le vie ...

migranti sbarcati a Catania - i due giovani somali sono morti abbracciati : sono morti abbracciati i due giovani somali trovati senza vita a bordo della nave Diciotti sbarcata nelle scorse ore a Catania con a bordo...

migranti - nave Diciotti sbarca a Catania : a bordo 937 persone - due sono morti : E' entrata nel porto di Catania poco dopo le 7 di mattina la nave 'Diciotti' della Guardia Costiera con a bordo 937 Migranti recuperati nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo in diverse operazioni di ...

Aquarius - Salvini : “Francia chieda scusa e accolga 9mila migranti come promesso. Bimbi morti in mare sono morti di Stato” : Emmauel Macron “chieda scusa” e “passi dalle parole ai fatti”. E se l’Europa “c’è parli adesso o taccia per sempre”. E poi i numeri dell’accoglienza, gli “undici migranti su 100 che hanno diritto di rimanere” e “il business dei ricorsi”. Matteo Salvini interviene al Senato per informare sul caso della nave Aquarius e, oltre a ripercorrere le giornate di domenica e ...

migranti - nave Diciotti sbarca a Catania : a bordo 937 persone - due sono morti : E' entrata nel porto di Catania poco dopo le 7 di mattina la nave 'Diciotti' della Guardia Costiera con a bordo 937 Migranti recuperati nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo in diverse operazioni di ...

[L'analisi] Gli sbarchi sono colpa della Francia e adesso 7 milioni di migranti spaventano l'Europa : Questo bisognerebbe fare per fermare le migrazioni della Libia controllate dalle milizie armate e dalle organizzazioni criminali diventate una costante del panorama libico: nell'economia locale si fa ...

Salvini respinge i migranti - ma sono in calo del 77% : Mentre sta facendo discutere la decisione di Salvini di respingere la nave Acquarius con oltre 600 migranti a...

migranti - crollo degli sbarchi : sono 14mila - -76 - 8% rispetto al 2017 : I numeri, aggiornati quotidianamente dal Viminale, fotografano una dinamica che sembra sposarsi male con gli allarmi sulla «invasione» e il «traffico di esseri umani» pubblicizzati nel vivo della campagna elettorale. A questo ritmo, è inverosimile che il bilancio dell’intero 2018 riesca anche solo ad avvicinarsi agli standard del biennio precedente:? 181.436 Migranti sbarcati nel 2016 e 119.369 nel 2017...

Aquarius - il medico lampedusano Bartolo : “Braccio di ferro con l’Ue - non sulla pelle dei migranti. I problemi sono anche altri” : Il braccio di ferro “lo facciano con l’Unione Europea” e “non sulle pelle di 600 povere persone, tra cui molti bambini e molte danne”. Pietro Bartolo, medico lampedusano impegnato da anni in prima linea con i migranti, non ha dubbi: “Non basta metterci una pezza mandando medici a bordo – dice – vanno portati a terra, in un porto sicuro”. In un’intervista con l’Adnkronos, uno dei ...

migranti : sindaco Lampedusa - se ci sono accordi con Ue si rispettino o rischio anarchia : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Se ci sono accordi con l'Europa sui Migranti e il governo italiano intende modificarli, prima si cambiano gli accordi e poi si agisce di conseguenza, altrimenti si rischia una sorta di anarchia, che è il contrario dello spirito comunitario". Lo ha detto all'Adnkronos

migranti - i veri porti chiusi sono quelli di Malta : nel 2017 23 migranti - erano 2.008 nel 2013 : La popolazione di Malta stimata nel 2016 è di 437mila abitanti. Nel 2011 erano 416.268 e, secondo i dati Unhcr, Malta contava tra gli stranieri che vivevano sull'isola 1041 provenienti dalla Somalia, 548 dall'Eritrea, 403 dalla Libia...

migranti - Conte : Ong non sono il problema - ora valuteremo altri Paesi : Migranti, Conte:Ong non sono il problema, ora valuteremo altri Paesi Migranti, Conte:Ong non sono il problema, ora valuteremo altri Paesi Continua a leggere L'articolo Migranti, Conte:Ong non sono il problema, ora valuteremo altri Paesi proviene da NewsGo.

Salvini : 'Aquarius a Malta - non in Italia'. Sono 629 i migranti a bordo : Una lettere urgente alle autorità maltesi è stata scritta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiedendo di far approdare alla Valleta la nave Aquarius con 629 migranti a bordo essendo quello il ...