24 Ore Le Mans 2018 | qualifiche 2 Toyota sempre in vetta | turno interrotto con 25′ di

24 Ore di Le Mans Al via l'edizione n° 86 : Da quel momento e per 24 ore di fila fino alle 15.00 di domenica si corre l'edizione 2018 della gara di durata più famosa e affascinante al mondo, la numero 86. CORRADO CANALI

Jorge LOrenzo - GP Catalogna 2018 : “Il passaggio in Honda? Un segreto ben custodito…ma dopo Le Mans era chiaro che la Ducati non mi voleva più” : dopo la splendida vittoria del Mugello e la notizia di pochi giorni dopo, nella quale annunciava l’addio alla Ducati e l’arrivo nel team Repsol Honda, Jorge Lorenzo è stato grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP. Il maiorchino ha spiegato, in primis, com’è andata la trattativa con la Honda. “Tutto è nato dopo il Gran Premio ...

Ha preso il via ufficialmente l'edizione #86 della 24 Ore di Le Mans, valida come secondo appuntamento del FIA WEC. Sessanta le vetture ai nastri di partenza, equamente divise tra prototipi e GT. Nel plotone delle GT ci sono 17 vetture di classe GTE-Pro e 13 di classe GTE-Am. Tre le Ferrari in classe Pro

24 Ore di Le Mans 2018 : i favoriti. Toyota davanti a tutti. È la grande occasione di Fernando Alonso : Il conto alla rovescia per la 24 Ore di Le Mans prosegue. Si tratta del secondo appuntamento del Mondiale endurance ma, come per la 500 Miglia di Indianapolis, il fascino di questa corsa prescinde da tutto. Gli occhi, quest’anno, saranno tutti per la Toyota, rimasto di fatto l’unico costruttore della classe LMP1. La casa giapponese non può quindi che essere la naturale favorita della corsa. La Toyota è sempre alla ricerca della prima ...

24 Ore di Le Mans 2018 - Antonio Giovinazzi : “Sono pronto. Punto al podio - vincere sarebbe un sogno” : Non solo Fernando Alonso, il nome ovviamente più atteso in quel di Le Mans per la 24 Ore 2018 che scatterà sabato. In casa Italia c’è un pilota tricolore da seguire con grandi aspettative: si tratta di Antonio Giovinazzi, che ha già calcato il grandissimo palcoscenico della Formula 1, e ora, sulla Ferrari 488, va a caccia di un sogno nella storica corsa transalpina. L’azzurro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla ...

24 Ore Le Mans 2018 : qualifiche 1. Le Toyota dominano la scena - il team di Fernando Alonso davanti a tutti : Non era certo una sorpresa osservare una coppia di Toyota davanti a tutti nel primo turno di qualifiche della 24 Ore di Le Mans (Francia). Le uniche vetture ibride del lotto, categorie LMP1, hanno fatto la differenza, rispettando le previsioni della vigilia e quanto visto nei turni precedenti. A firmare il miglior crono è stato il giapponese Kazuki Nakajima con la TS050 #8, mettendo il proprio sigillo nella prima fase della sessione francese, ...

Cairoli e Roda - due comaschi alla 24 Ore di Le Mans : Matteo Cairoli e Giorgio Roda, assieme a Khaled Al Qubaisi , pilota di Abu Dhabi, , sono pronti ad affrontare una delle più note e importanti gare del mondo con la Porsche 911 RSR di Dempsey Proton ...

24 Ore Le Mans 2018 - Fernando Alonso può vincere! Toyota favorita e compagni di squadra esperti : Ormai ci siamo. Nel prossimo weekend, sul Circuit de la Sarthe (Francia), andrà in scena la gara di endurance più prestigiosa del mondo: la 24 Ore di Le Mans. Una corsa che emana un fascino particolare e che tutti i piloti sognano, prima o poi, di vincere. Tra i top driver che aspirano al massimo risultato c’è anche Fernando Alonso. L’anno scorso, il due volte campione del mondo di Formula Uno (2005-2006), aveva tentato ...

Mondiale Endurance - Sabato il via alla 24 Ore di Le Mans : 24 Ore di Le Mans: basta solo il nome per rievocare la grande storia della celeberrima corsa automobilistica che si disputa ogni anno sulliconico Circuit de la Sarthe, in Francia. Levento motoristico più atteso dellanno valido come seconda prova della Superseason WEC 2018/209 - inizierà Sabato 16 giugno, per concludersi alle 15 della domenica.Lapice delle corse Endurance. Senza alcuna ombra di dubbio, la 24 Ore di Le Mans è il non plus ...

