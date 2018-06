14 06 2018 - Parco nazionale del Matese | Pd | Accelerare l' iter di attuazione

Parco Valentino 2018 - un successo che fa già pensare al futuro : In 5 giorni siamo riusciti a far venire a Torino collezionisti provenienti da tutto il mondo: supercar provenienti da Inghilterra, Germania, Irlanda, Olanda, e addirittura da Dubai, come la ...

Car Design Award 2018 - a Parco Valentino i premi per le più belle del reame – FOTO : Un premio per il Design automobilistico, tra i più prestigiosi che ci siano. Che va a chi, tra “creativi” e centri stile, si è segnalato per modelli o progetti innovativi. Parliamo del Car Design Award, i cui riconoscimenti sono stati assegnati ieri da una giuria internazionale in occasione della giornata inaugurale del salone dell’auto Parco Valentino, a Torino. Ospite d’onore il vincitore dell’edizione del ...

Parco Valentino 2018 - C'è anche Quattroruote al Salone dell'Auto : Prende il via la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino, in calendario fino a domenica 10 giugno. Tante le novità per gli appassionati di motori: al Parco Valentino si potranno ammirare più di mille tra supercar, one-off, hypercar e un corollario di raduni, meeting, mostre ed eventi. L'ingresso è gratuito (dalle 10 alle 24 all'esposizione), previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito della ...

Suzuki presenta la HYBRID Art al Parco Valentino Salone Auto Torino 2018 : Alla quarta edizione del Salone Auto di Torino Parco Valentino 2018 la Suzuki presenta la HYBRID Art Alla quarta edizione del Salone Auto di Torino Parco Valentino 2018, in programma dal 6 a 10 giugno, Suzuki ha presentato la Suzuki HYBRID Art attraverso un’originale performance artistica, che vede la realtà diventare un’opera d’arte e viceversa e chepone in evidenza il tema della mobilità alternativa e sostenibile. Oltre alla tecnologia Suzuki ...

Parco Valentino 2018 : cosa vedere al Salone dell'auto di Torino : Parco Valentino è pronto ad aprire i battenti dal 6 al 10 giugno per la quarta edizione, mostrando ancora la stoffa della Capitale dell’auto. Per l’evento open air 700 mila visitatori...

Parco Valentino 2018 - Tutte le anteprime del Salone di Torino - FOTO Gallery : Di anno in anno sempre più novità e anteprime popolano il Parco Valentino in occasione del Salone di Torino. Ledizione 2018 della kermesse piemontese si svolgerà dal 6 al 10 giugno e, oltre al Parco, coinvolgerà moltissime altre aree della città. I visitatori potranno partecipare a diverse attività collaterali nel centro di Torino e ammirare, come da tradizione, alcuni degli ultimi modelli dei costruttori automobilistici di tutto il mondo ...

Nuovo Honda CR-V al Debutto a Parco Valentino a Torino 6-10 Giugno 2018 : Il Nuovo Honda CR-V, SUV più venduto al mondo, debutta in anteprima nazionale alla quarta edizione del salone dell’Auto di Torino che si svolgerà dal 6 al 10 Giugno, nella suggestiva cornice di Parco Valentino. Vi abbiamo raccontato – con toni entusiastici della precedente versione, che almeno in Italia non ha riscosso i favori che avrebbe meritato. Propulsori moderni e potenti, ottimi comparti meccanici e sospensioni, interni ...

Volvo al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2018 : Volvo torna alla rassegna torinese puntando sulla nuova V60 station wagon, su XC40 Auto dell’Anno e sulle motorizzazioni ibride plug-in La presenza principale di Volvo alla rassegna del Parco Valentino punta sulla nuova Volvo V60 Station Wagon, l’auto che a pieno titolo raccoglie l’eredità della grandi Station Wagon che hanno fatto la storia del marchio: dalle 240 alle 740, dalle 850 alle V70. Si tratta di auto chiamate a un ruolo polivalente, ...

Parco Valentino 2018 - Sfilata di vip alla Supercar Night Parade : Mancano ormai poche ore all'apertura dell'edizione 2018 del Parco Valentino. La festa dei motori di Torino prenderà il via mercoledì 6 giugno per concludersi domenica 10. alla manifestazione parteciperà anche Quattroruote con un proprio stand nel quale saranno messi a disposizione dei visitatori tre simulatori di guida. L'ingresso è gratuito, previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito del ...

Il 2 giugno “Incontriamoci in Giardino 2018” al Parco dei Ligustri di Loreto Aprutino : Il 2 giugno il CEA di interesse regionale e Giardino paesaggistico Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino (PE) partecipa all’evento nazionale “Incontriamoci in Giardino 2018” promosso e organizzato dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Sono 130 i giardini in tutta Italia che sono stati selezionati e che si potranno visitare durante la Festa della Repubblica. L’evento ha l’obiettivo ...

Parco Dora Live 2018 : gli appuntamenti della stagione CALENDARIO : Media partner del cartellone di spettacoli è il network nazionale 'Radio Juke Box'. A condurre le serate di cabaret, sul palco, gli artisti del ' Cab 41 ', storico ritrovo della risata d'autore in ...

Parco Valentino 2018 : la mappa del Salone : A pochi giorni dall’inaugurazione, ecco la mappa definitiva degli stand di Parco Valentino Salone Auto Torino che in questa 4ª edizione può contare su 44 Case automobilistiche e centri stile: Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, DR, Ferrari, Fiat, GFG Giugiaro, Hyundai, Honda, IED Torino, Italdesign, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, […] L'articolo Parco Valentino 2018: la mappa del Salone sembra essere ...

Bioblitz 2018 - due giorni alla scoperta della natura al Parco della Maremma : il programma : L'evento fa parte delle giornate della citizen science " la scienza partecopata dai cittadini ", rientra nella Giornata europea dei parchi e nella Notte dei musei 2018 e ha il patrocinio del Comune ...