Zona Euro | l' occupazione cresce più del previsto nel primo trimestre

Zona Euro - la produzione industriale torna in negativo : torna in negativo ad aprile la produzione industriale dell'EuroZona dopo i segnali di ripresa mostrati nel mese precedente . Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , ...

Calenda : permanenza Italia nell'euroZona incompatibile con il governo della Lega : Lo sostiene l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenendo al convegno 'Dal contratto giallo-verde ai rischi per l'economia', in corso a Roma. "Nel processo di governance dell'...

Zona Euro - per Vasiliauskas - Bce - Italia non è minaccia : La situazione politica in Italia non rappresenta una minaccia all'euroZona, nonostante le agitazioni che sta causando sui mercati finanziari. Lo ha detto il membro del board della Bce Vitas Vasiliauskas.

Piazza Affari ultima in Europa tra G7 e attesa Bce. Spread in Zona 260 : Vendite sull'azionario europeo. Trump sempre più isolato sul tema dazi. Male Francoforte dopo il dato deludente sugli ordini all'industria, l'euro torna sotto 1,18 dollari. Auto e tech sotto pressione. Fiammata dello Spread Btp/Bund in avvio, sulle incertezze per l'implementazione del programma del nuovo Governo italiano. Wall Street in calo...

Piazza Affari ultima in Europa tra G7 e attesa Bce. Spread in Zona 270 : Vendite sull'azionario europeo. Trump sempre più isolato sul tema dazi. Male Francoforte dopo il dato deludente sugli ordini all'industria, l'euro torna sotto 1,18 dollari. Auto e tech sotto pressione. Fiammata dello Spread Btp/Bund in avvio, sulle incertezze per l'implementazione del programma del nuovo Governo italiano...

Zona Euro - nel 1° trimestre il PIL cresce come da attese : Anche nell'intera Unione Europea , UE, l'economia ha registrato un progresso dello 0,4% congiunturale, mentre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si è avuto un aumento del 2,4%.

Zona Euro - nel 1° trimestre il PIL cresce come da attese : Anche nell'intera Unione Europea , UE, l'economia ha registrato un progresso dello 0,4% congiunturale, mentre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si è avuto un aumento del 2,4%.

Zona Euro - vendite al dettaglio ancora sotto attese : Teleborsa, - In crescita ma ancora sotto attese il settore retail dell'EuroZona ad aprile. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono salite dello 0,1% dopo il 0,4% di marzo , dato rivisto da +0,...

Zona Euro - vendite al dettaglio ancora sotto attese : In crescita ma ancora sotto attese il settore retail dell'EuroZona ad aprile. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono salite dello 0,1% dopo il 0,4% di marzo , dato rivisto da +0,1%, ed ...

EuroZona - a maggio ancora un calo per il PMI : Ulteriore rallentamento della crescita economica dell'Eurozona nel mese di maggio, con il dato che tocca i minimi degli ultimi 18 mesi . La lettura media dell'indice PMI Markit sia per la manifattura ...

Merkel : serve più convergenza economico-sociale in euroZona : Merkel: serve più convergenza economico-sociale in eurozona Merkel: serve più convergenza economico-sociale in eurozona Continua a leggere L'articolo Merkel: serve più convergenza economico-sociale in eurozona proviene da NewsGo.

EuroZona - frenano i prezzi alla produzione : Lieve calo per i prezzi alla produzione nella Zona Euro. Ad aprile il dato non ha registrato variazioni dopo lo 0,1% del mese precedente. Il dato, comunicato dall'Ufficio di Statistica dell'Unione ...

EuroZona : scivolone a sorpresa per il Sentix - fiducia crolla a giugno a 9 - 3 punti : Brusca battuta d'arresto a giugno per l'indice Sentix, che misura il sentiment di 2.800 investitori e analisti sull'andamento dell'economia della zona euro. Il dato è crollato a 9,3 punti a giugno rispetto ai 19,2 punti di maggio. Il mercato si attendeva un calo moderato, con un dato pari a 18,5 punti. A gennaio il Sentix si ...

EuroZona - crollo inaspettato per l'indice Sentix a maggio : Teleborsa, - Netto peggioramento per l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa dopo il passo indietro registrato a maggio. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix ...