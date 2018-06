Yemen | Unicef | 300mila bimbi a rischio a Hodeida | a 11 milioni servono aiuti

meteoweb.eu

: ?? Siria ?? Yemen ?? Afghanistan ?? Mali ?? Sud Sudan ?? Rep. Dem. Congo ?? Myanmar (la lista prosegue a lungo)... Cresc… - UNICEF_Italia : ?? Siria ?? Yemen ?? Afghanistan ?? Mali ?? Sud Sudan ?? Rep. Dem. Congo ?? Myanmar (la lista prosegue a lungo)... Cresc… - aicenne : RT @UNICEF_Italia: ?? Siria ?? Yemen ?? Afghanistan ?? Mali ?? Sud Sudan ?? Rep. Dem. Congo ?? Myanmar (la lista prosegue a lungo)... Cresce il… - grazia47 : RT @UNICEF_Italia: ?? Siria ?? Yemen ?? Afghanistan ?? Mali ?? Sud Sudan ?? Rep. Dem. Congo ?? Myanmar (la lista prosegue a lungo)... Cresce il… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) “L’stima che almeno 300.000 bambini vivano attualmente nella città die nei dintorni – ragazzi e ragazze che soffrono già da tanto tempo“: lo afferma la direttrice generale dell’, Henrietta H. Fore. “di bambini in tutto lodipendono per la loro stessa sopravvivenza dai beni umanitari e commerciali che passano per quel porto ogni giorno. Senza importazioni alimentari, una delle peggiori crisi di malnutrizione al mondo non potrà che aggravarsi. Senza le importazioni di carburante, essenziali per pompare l’acqua, l’accesso all’acqua potabile si ridurrà ulteriormente, portando ad un numero ancora maggiore di casi di diarrea acuta e colera acquosa, che possono essere letali per i bambini piccoli“. La direttrice generale diricorda che “si sono 11di bambini che hanno bisogno di ...