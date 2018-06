Xiaomi lancia un nuovo stabilizzatore MIJIA a meno di 80 euro

Xiaomi MIJIA DC Inverter è un nuovo ventilatore smart lanciato in Cina : L'estate è ormai iniziata e per affrontarla nel modo migliore Xiaomi ha deciso di lanciare lo Xiaomi MIJIA DC Inverter. Scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Xiaomi MIJIA DC Inverter è un nuovo ventilatore smart lanciato in Cina proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia nuove cuffie Bluetooth e un cavatappi elettrico : In attesa dell'evento del 31 maggio gli utenti Xiaomi possono festeggiare per un nuovo paio di cuffie Bluetooth di tipo over ear e un nuovo cavatappi elettrico. L'articolo Xiaomi lancia nuove cuffie Bluetooth e un cavatappi elettrico proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un nuovo purificatore d’aria per auto “a meno di 100 euro” : Xiaomi ha presentato nelle ultime ore un nuovo purificatore d'aria per auto che va a sostituire la prima generazione. Si chiama Xiaomi Roidmi Car Air Purifier e sfoggia persino un display OLED che mostra varie informazioni. lanciato in Cina il dispositivo è acquistabile a meno di 100 euro al cambio attuale; le spedizioni partiranno dal prossimo 2 giugno. L'articolo Xiaomi lancia un nuovo purificatore d’aria per auto “a meno di 100 ...

Xiaomi lancia in crowdfunding una Smart IP Camera con riprese a 360° : Un nuovo prodotto a marchio Xiaomi è chiamato al debutto: la Xiaofang Smart IP Camera è stata lanciata tramite la piattaforma di crowdfunding Youpin L'articolo Xiaomi lancia in crowdfunding una Smart IP Camera con riprese a 360° proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Router 4 lanciato in Cina a un prezzo inferiore a 30 euro : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di Xiaomi Mi Router 4, nuova generazione della famiglia di Router del produttore asiatico. Ecco le sue feature L'articolo Xiaomi Mi Router 4 lanciato in Cina a un prezzo inferiore a 30 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 sarà lanciato a luglio : Lei Jun, il CEO di Xiaomi, in risposta ad un utente che chiedeva informazioni su Xiaomi Mi Max 3 ha rivelato che lo smartphone sarà lanciato nel mese di luglio L'articolo Xiaomi Mi Max 3 sarà lanciato a luglio proviene da TuttoAndroid.

OPPO lancia la sfida a Xiaomi : ecco Realme 1 - il concorrente dei Redmi 5 : Sentiamo spesso parlare dei nuovi prodotti di grandi marchi, ma ora passiamo a OPPO con il suo dispositivo lanciato in India: OPPO Realme 1! L'articolo OPPO lancia la sfida a Xiaomi: ecco Realme 1, il concorrente dei Redmi 5 proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli smartphone che Xiaomi dovrebbe lanciare : Mi 7 Lite - Mi S1 - Mi MIX 3S e molti altri : Un documento avvistato presso la Eurasian Economic Commission mostra una lunga lista di smartphone Xiaomi che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. L'articolo Ecco gli smartphone che Xiaomi dovrebbe lanciare: Mi 7 Lite, Mi S1, Mi MIX 3S e molti altri proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia in Cina Mi TV 4S da 50 pollici 4K HDR con IA. Prezzo? 317 euro : La formula è quella di sempre: hardware di livello a prezzi abbordabili. Seguendo questo mantra, Xiaomi è riuscita a dire la sua anche in quanto a televisori L'articolo Xiaomi lancia in Cina Mi TV 4S da 50 pollici 4K HDR con IA. Prezzo? 317 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi I8 è un nuovo orologio al quarzo lanciato in Cina : Xiaomi I8 è il nome di un "semplice" orologio al quarzo che si caratterizza per una scocca spessa solo 6,2 mm ed un prezzo davvero concorrenziale L'articolo Xiaomi I8 è un nuovo orologio al quarzo lanciato in Cina proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Italia lancia l’app Mi Community Italia - la casa di ogni Mi Fan che si rispetti : A un paio di settimane dall’arrivo della Mi Community Italiana, il punto di ritrovo per i fan Xiaomi del Bel Paese, ecco arrivare […] L'articolo Xiaomi Italia lancia l’app Mi Community Italia, la casa di ogni Mi Fan che si rispetti proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3 potrebbero essere lanciati alla fine di maggio : Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal popolare social network cinese Weibo, entro la fine di maggio dovrebbero arrivare gli Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3 L'articolo Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3 potrebbero essere lanciati alla fine di maggio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi si lancia nel settore dello streaming con le applicazioni Mi Music e Mi Video : Xiaomi ha lanciato nelle scorse ore in India le applicazioni Mi Music e Mi Video. Scopriamo insieme come funzionano e quali servizi offrono agli utenti L'articolo Xiaomi si lancia nel settore dello streaming con le applicazioni Mi Music e Mi Video proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi vorrebbe lanciare un nuovo chipset per smartphone : Ve ne avevamo già parlato ad inizio anno, ma ora Xiaomi sembra veramente intenzionata a proseguire con lo sviluppo di un suo SoC personale. Dopo il fallimento di Surge S1 tocca a TSMC produrre un nuovo Surge S2! L'articolo Xiaomi vorrebbe lanciare un nuovo chipset per smartphone proviene da TuttoAndroid.