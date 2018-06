Wind Regala 20 Giga Per 3 Mesi Ai Clienti Da Almeno 1 Anno

Vodafone e Wind sono più buone e regalano e scontano delle opzioni ai loro clienti : Non sappiamo se sia dovuto all'effetto Iliad o meno, fatto sta che, da un po', gli operatori italiani sono più buoni e questo non solo nei confronti dei nuovi clienti ma anche, e soprattutto, verso i già clienti. L'articolo Vodafone e Wind sono più buone e regalano e scontano delle opzioni ai loro clienti proviene da TuttoAndroid.

Wind Regala 30 Giga Di Internet : Come Ottenerli : Wind, 30 Giga gratis ad alcuni utenti fortunati: ecco Come averli. Wind Regala 30 Giga di Internet ad alcuni clienti: scopri se anche tu li puoi ottenere. Regalo Wind 30 Giga di Internet gratis: prova a richiederli anche tu! Agli utenti più fortunati Wind sta Regalando 30 Giga di Internet gratis, da utilizzare entro 3 mesi dall'attivazione

Wind Regala fino a 10 euro ricaricando online - ma solo per la giornata di oggi : I clienti Wind che oggi effettuano una ricarica online riceveranno un bonus pari al 10% del valore delle ricariche effettuate fino a un massimo di 10 euro

Wind Regala 30 Giga da usare in tre mesi ad alcuni clienti : Fino al 15 giugno è in vigore una nuova campagna di Wind in virtù della quale ad alcuni già clienti di questo operatore viene offerta l'opzione Giga Max 30

L'App MyWind Regala biglietti per i Wind Music Awards - bonus Amazon e casse Skullcandy Barricade Mini : Wind IS Music è il nome di un nuovo concorso pensato dal popolare operatore mobile e in virtù del quale fino i partecipanti potranno vincere 4 "WMA Experience"

Wind Regala Giga Max 30 ad alcuni clienti selezionati : Wind prosegue con la campagna promozionale rivolta ad alcuni già clienti, selezionati dal reparto commerciale, ai quali viene proposta Giga Max 30 gratis per tre mesi.

Avete un'offerta Wind Smart Easy 20? Regalatela ad un amico tramite coupon : Da oggi, 24 aprile, prende il via una nuova campagna promozionale di Wind dedicata ad alcuni clienti selezionati: se Avete un'offerta Wind Smart 9 Easy 20 o Wind Smart 10 Easy 20, potete regalarla ad un amico tramite coupon. Il codice potrà essere richiesto entro il 2 maggio ed utilizzato entro il 15 maggio.

Wind presenta offerte tutto incluso ai già clienti e regala Huawei P20 con le ricariche online : Wind sta contattando alcuni già clienti proponendo loro una tra quattro offerte selezionate ad personam dal reparto commerciale. Inoltre per chi ricarica online ci sono Huawei P20 e la finale di The Voice in palio.

Wind Regala 6 GB per 3 mesi ad alcuni clienti fortunati : Wind sta selezionando alcuni dei suoi clienti più fedeli per inviare loro un regalo. Si tratta di una promozione gratuita che consiste nel regalare 6 GB di internet da utilizzare per 3 mesi. Al momento la promozione sembra destinata ad arrivare ad alcuni dei clienti più fortunati, ma non per questo potrebbe presto diffondersi in maniera più massiccia.