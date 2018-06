Wind Music Awards 2018 – Seconda serata del 12 06 2018 – Con Carlo Conti e Vanessa

Analisi Auditel : La serata di martedì 12 giugno fra il Balck out Rai - i Wind Music Awards 2018 e diMartedì : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando subito sotto la linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share fra cali e risalite. La curva nera del Tg La7 scorre poco sopra la soglia del 5%, con quella rossa del Tg2 che poi tocca il 10% di share. Nell'access time vediamo il black out Rai con le curve di Rai1, Rai2 e Rai3 che crollano fin verso lo 0% di share e ...

Seconda serata degli Wind Music Awards all’insegna della musica live. Coez il più premiato : Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la Seconda serata degli Wind Music Awards (per saperne di più sia sulla manifestazione in generale sia su come è andata la prima serata andate qui e qui), registrata all’Arena di Verona la sera del 5 giugno. Seconda serata all’insegna della Musica dal vivo: la maggioranza dei premiati ha ricevuto riconoscimenti relativi ai successi dei loro rispettivi tour. La differita è iniziata con diversi minuti di ...

Ascolti tv - 3.8 milioni di telespettatori per i Wind Music Awards : Serata di Ascolti nel segno di Rai1 e delle reti Rai, nonostante il black out delle trasmissioni delle tre reti generaliste, tra le 20.20 e le 20.45, dovuto a un guasto tecnico nel centro di Saxa Rubra. In prime time ha dominato il secondo appuntamento con i Wind Music Awards dall’Arena di Verona, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ha ottenuto su Rai1 il gradimento di 3 milioni 885mila telespettatori (18.2%) di share. Il picco di 4 ...

Ascolti TV | Martedì 12 giugno 2018. Calano i Wind Music Awards (18.1%) - Floris 10.6%. flop Canale 5 (8.7%). Rai1 al 2% con l’interruzione trasmissioni : Wind Music Awards Su Rai1 il secondo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 – dalle 21.33 alle 23.52 – ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 il film L’Amore è Eterno Finchè Dura ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito ha interessato 1.576.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 il film L’Incredibile Hulk ha ...

Wind Music AWARDS 2018/ Dal black-out Rai alle esibizioni dei cantanti : top e flop della seconda puntata : Di nuovo sotto la pioggia all'Arena di Verona per la seconda puntata dei WIND MUSIC AWARDS. La serata e le esibizioni dei cantanti sono partite in ritardo per il blackout in casa Rai.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Federica Carta e La Rua/ Il premio per il singolo “Sull’orlo di una crisi d’amore” (Wind Music Awards) : Federica Carta e La Rua saliranno sul palco de l'Arena di Verona in occasione degli Wind Music Awards: la band e la cantante di Amici in 'Sull'orlo di una crisi di amore'.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Shade/ Sul palco con Federica Carta. A Carlo Conti : “Mia nonna ti adora” (Wind Music Awards) : Tra i premiati degli Wind Music Awards ci sarà oggi anche Shade, il rapper conosciuto per i singoli 'Bene ma non benissimo' e 'Irraggiungibile' con Federica Carta.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:36:00 GMT)

Ermal Meta canta Dall’Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards in mezzo al pubblico dell’Arena e riceve il premio per il Live (video) : Ermal Meta canta Dall'Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards 2018: martedì 12 giugno il cantautore di Fier è tornato sul palco dell'Arena di Verona per esibirsi con il suo nuovo singolo estivo, estratto dall'album certificato disco d'oro Non abbiamo armi. Ermal Meta, che martedì scorso si è esibito insieme a Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente, ha fatto ritorno sul palco della prestigiosa Arena di Verona per ritirare alcuni premi. Per ...