Volvo V60 Polestar | la supercar che si crede station wagon

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Dopo averle dato una rapida occhiata i più distratti vedono solo una, mentre chi ha un minimo di attenzione in più capisce che si tratta di unatravestita da familiare. È la V60, l’unica auto di serie ad avere le sospensioni Ohlins regolabili manualmente. Anzi no, non è l’unica, perché condivide questo primato con un altro modello, la Lamborghini Aventador. Un dettaglio del genere potrebbe bastare per definire quest’auto, visto che non è un vezzo del marketing ma un set di componenti di altissimo livello pensati per la vera guida sportiva, anche in pista. Questa, del resto, è un’auto a sé, difficile da inquadrare e anche da mettere in concorrenza con altri modelli. Il motore, per esempio, è un 2 litri 4 cilindri a benzina, che non contento di avere il turbocompressore ha pure un compressore volumetrico, una soluzione ...