sportfair

: Volvo Cars e Polestar lanciano Polestar Engineered, la nuova linea di auto elettrificate ad alte prestazioni - Spor… - AbruzzoTweets : Volvo Cars e Polestar lanciano Polestar Engineered, la nuova linea di auto elettrificate ad alte prestazioni - Spor… - laurasabatini3 : RT @fabiopozzo: La Volvo Ocean Race cambia proprietario Confermati i rumors: alla Volvo Cars subentra Atlant Ocean Racing Spain guidata da… - HeyoShop : Diecast – Volvo Model Cars -

(Di mercoledì 13 giugno 2018), la svolta elettrice di, la Casamobilistica specializzata in vetture di lusso, è in procinto di lanciare unaottimizzata di vetturead elevate prestazioni, denominatae sviluppata specificamente per le sue nuoveibride plug-in della Serie 60 con motore T8 Twin Engine. L’annuncio arriva una settimana prima della presentazione dellaberlina sportiva S60 prevista in concomitanza con l’inaugurazione della prima unità produttivanegli Stati Uniti, e più precisamente a Charleston, Carolina del Sud. Lo stabilimento sarà l’unico sito di produzione dellaS60, che è anche la primacostruita negli USA., sviluppata dalla divisione dispecializzata in vetturead alte prestazioni,, si configura come una proposta ...