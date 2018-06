Volley | Nations League 2018 | Italia-Thailandia 3-0 | le pagelle delle azzurre Pietrini e

Pallavolo – Volleyball Nations League : l’Italia batte facile la Thailandia : Al quinto round della Volleyball Nations League tutto facile per l’Italia contro la Thailandia, il match è finito sul risultato di 3-0 Il quinto round della Volleyball Natons League si è aperto con una netta vittoria per la nazionale italiana femminile, capace di battere la Thailandia 3-0 (25-11, 25-17, 25-15). Davanti al pubblico del PalaSele le azzurre di Davide Mazzanti hanno rispettato i pronostici, dominando dall’inizio alla fine il match ...

Volley - Nations League 2018. L’Italia passeggia sulla Thailandia : 3-0 in poco più di un’ora : Poca fatica e tanta resa per l’Italia che vince 3-0 senza problemi la prima sfida in casa della Nations League, demolendo in un’ora e un quarto una Thailandia non all’altezza della manifestazione. Fallose in ricezione, inesistenti a muro (13-0 a favore delle italiane il computo finale), impalpabili in attacco, le thailandesi fanno da sparring partner alla squadra italiana che passeggia davanti al pubblico di Eboli, lasciando ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Thailandia (12 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi martedì 12 giugno si gioca Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre giocheranno di fronte al proprio pubblico del PalaSele di Eboli (Salerno): 7000 spettatori sosteranno una squadra che va a caccia della vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Cristina Chirichella e compagne sono reduci dai trionfi contro le corazzate Cina, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - corsa disperata verso la Final Six. Si riparte contro la Thailandia a Eboli : L’Italia vuole continuare a credere nella possibilità di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile ed è pronta ad affrontare l’ultima tappa del torneo internazionale con rinnovato entusiasmo. Le azzurre, dopo aver surclassato Olanda e Serbia al tie-break, hanno capito di potere tenere il passo delle migliori formazioni in circolazioni (sono state sconfitte le Finaliste degli ultimi Europei, dopo aver ...

Volleyball Nations League Maschile : aggiornamento sulle condizioni di Giannelli : Volleyball Nations League Maschile: aggiornamento sulle condizioni fisiche di Simone Giannelli , ecco come sta l’azzurro La Nazionale Maschile è arrivata in Corea dove da venerdì a domenica sarà impegnata nel quarto round della VNL. Nel frattempo la risonanza magnetica effettuata dal palleggiatore Simone Giannelli in seguito all’infortunio al ginocchio destro subìto ieri nel corso del match contro il Giappone, ha escluso lesioni ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la tappa di Eboli. Formazione top per sognare in casa : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League 2018. Dal 12 al 14 giugno, le azzurre giocheranno al PalaSele di Eboli (Salerno) contro Thailandia, Belgio, Brasile. La nostra Nazionale ha bisogno di tre vittorie, contestualmente a dei passi falsi di Olanda e Turchia, per qualificarsi alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Escono dal gruppo ...

La Volleyball Nations League arriva a Modena : boom di vendite dei biglietti : Superati i mille abbonamenti per la Volleyball Nations League del 22/24 giugno a Modena e boom di biglietti per le singole giornate! Modena si sta preparando ad accogliere la Volleyball Nations League che si svolgerà al PalaPanini venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno e le vendite di abbonamenti e biglietti vanno a gonfie vele. Sono oltre mille gli abbonamenti venduti per la intera tre giorni di gare. Se da tutta Italia saranno in ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - tre vittorie per centrare le Final Six. Ma c’è il Brasile all’orizzonte : L’Italia prosegue la corsa verso la Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo gli ultimi successi contro Olanda, Serbia e Cina, le azzurre hanno dimostrato di poter puntare in alto e ora sono al sesto posto in classifica. Ma adesso, nell’ultima tappa che giocheranno a Eboli dal 12 al 14 giugno, servono tre vittorie, e anche qualche passo falso di Olanda e Turchia. Le speranze sono poche, ma Cristina Chirichella e ...

Volley - Nations League 2018 : Simone Giannelli torna in Italia dopo l’infortunio - servono accertamenti. Come sta il regista? : L’infortunio di Simone Giannelli ha generato diverse preoccupazioni in casa Italia. Il palleggiatore si è infortunato durante il terzo set della sfida al Giappone valida per la Nations League 2018 di Volley maschile, ha risentito di un dolore al ginocchio destro ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Gli azzurri sono andati in difficoltà senza il regista titolare e hanno perso contro i nipponici mettendo a rischio la qualificazione ...