Volley | Nations League 2018 | Azzurre inarestabili | travolto 3-0 anche il Belgio!

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Belgio 2-0 - azzurre scatenate ad Eboli!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) le azzurre se la dovranno vedere contro le Yellow Tigers nel penultimo incontro del torneo: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono obbligate a vincere per sperare fino all’ultimo in una qualificazione alla Final Six che sembra ormai impossibile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori ...

Volley : Volleyball Nations League - quarto week end l'Italia in Corea : SEOUL , Corea DEL SUD, - La Nazionale di Blengini è a Seoul, in Corea del Sud, per affrontare il quarto week end della Volleyball Nations League dove dovrà confrontarsi con i padroni di casa, la Cina ...

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia si prepara al quarto weekend : Volleyball Nations League Maschile: L’Italia a Seoul al lavoro in vista delle sfide del quarto weekend con i padroni di casa, la Cina e l’Australia Un paio di giorni di lavoro effettivo nella capitale coreana per la Nazionale Italiana che nel week end sarà impegnata nel quarto week end di Volleyball Nations League contro i padroni di casa, la Cina e l’Australia. Il gruppo allenato da Blengini, al quale ieri si è aggregato Michele ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la quarta tappa. Novità Baranowicz per Giannelli - Lanza capitano : L’Italia prosegue la propria avventura nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri saranno impegnati a Seoul nel weekend del 15-17 giugno dove affronteranno Corea del Sud, Cina e Australia. Sulla carta tre sfide agevoli per i ragazzi del CT Chicco Blengini che hanno bisogno di tre vittorie schiaccianti per rimanere in corsa in ottica qualificazione alle Final Six e giocarsi il tutto per tutto nell’ultima tappa di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - per vincere ancora. Le azzurre sfidano il Belgio - un miracolo per la Final Six : L’Italia spera ancora nella qualificazione alla Final Six della Nations Legue 2018 di Volley femminile ma ora servirebbe davvero un miracolo sportivo per accedere agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. Le azzurre devono infatti sperare in un doppio passo falso di Olanda e/o Turchia contro Cina e Germania, ipotesi remota visto che le Campionesse Olimpiche giocano con la formazione B e che le tedesche non sono ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia se qualifica alle Final Six se… Tutte le combinazioni per le azzurre : rincorsa su Turchia e Olanda : L’Italia è con le spalle al muro nella Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno ormai pochissime possibilità di qualificarsi alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Le ragazze di coach Davide Mazzanti sono seste in classifica con 9 vittorie e 24 punti all’attivo, costrette a fare la corsa su Olanda (10, 28) e Turchia (9, 29): bisogna superare o le oranjes o la formazione di Giovanni Guidetti per ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Belgio (13 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi mercoledì 13 giugno si gioca Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (Salerno) per affrontare le aggressive Yellow Tigers, una formazione molto ostica e che cercherà di metterci in difficoltà. Le ragazze del CT Davide Mazzanti vanno a caccia di una vittoria fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Thailandia 3-0 - le pagelle delle azzurre. Pietrini e le centrali sul velluto - Malinov discontinua : OFELIA Malinov: 6.5. Partita senza patemi per la alzatrice azzurra che si può permettere anche qualche esperimento. Non tutti vanno a buon fine, soprattutto nel gioco veloce e sulla pipe. Qualche errore di troppo per lei. CRISTINA CHIRICHELLA: 7.5. Bella prova della centrale azzurra, efficace a muro ma anche in battuta. A un certo punto sembra addirittura un baluardo insuperabile per le macchinose e scontate attaccanti thailandesi ELENA ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : l’Italia batte facile la Thailandia : Al quinto round della Volleyball Nations League tutto facile per l’Italia contro la Thailandia, il match è finito sul risultato di 3-0 Il quinto round della Volleyball Natons League si è aperto con una netta vittoria per la nazionale italiana femminile, capace di battere la Thailandia 3-0 (25-11, 25-17, 25-15). Davanti al pubblico del PalaSele le azzurre di Davide Mazzanti hanno rispettato i pronostici, dominando dall’inizio alla fine il match ...

Volley - Nations League 2018. L’Italia passeggia sulla Thailandia : 3-0 in poco più di un’ora : Poca fatica e tanta resa per l’Italia che vince 3-0 senza problemi la prima sfida in casa della Nations League, demolendo in un’ora e un quarto una Thailandia non all’altezza della manifestazione. Fallose in ricezione, inesistenti a muro (13-0 a favore delle italiane il computo finale), impalpabili in attacco, le thailandesi fanno da sparring partner alla squadra italiana che passeggia davanti al pubblico di Eboli, lasciando ...