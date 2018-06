Volkswagen Passat - Primi test su strada per il facelift

quattroruote

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Dopo aver semplificato la gamma attuale, laè già all'opera per i collaudi del restyling della. Il prototipo delle immagini è una berlina a tre volumi, impegnata per l'occasione in una prova di traino a pieno carico e le pellicole sul frontale e sulla coda nascondono le novità stilistiche in programma. Sono le prime foto spia in assoluto dellaaggiornata, che potrebbe debuttare già entro la fine del 2018.Nuovo frontale, ma non si ispira alla Arteon. Lasi fa subito notare per il diverso andamento del paraurti anteriore e delle relative prese d'aria, mentre la mascherina appare simile all'attuale. La posizione della targa e la fascia centrale fanno pensare quindi che la vettura non sia stata ridisegnata per allinearsi al look delle sorelle maggiori Arteon e Touareg, dotate di griglie più grandi ed estese verticalmente. Al posteriore il muletto propone ...