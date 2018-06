Vodafone contro tutti con le Special Minuti 10 | 20 e 30 Giga a partire da 7 euro

Vodafone acquisirà le controllate di Liberty Global in Germania ed Europa dell’est - con un accordo da 18 - 4 miliardi di euro : Vodafone acquisirà diverse proprietà in Germania e in euro pa dell’est appartenenti alla grande società di telecomunicazioni statunitense Liberty Global , con un accordo economico da circa 18,4 miliardi di euro , uno dei più importanti del settore per quest’anno. L’ accordo consentirà a Vodafone The post Vodafone acquisirà le controllate di Liberty Global in Germania ed euro pa dell’est, con un accordo da 18,4 miliardi di euro appeared first on ...

Wind vs Vodafone : ALL Inclusive Flash contro Special Minuti 30GB : Wind vs Vodafone , tariffe con 30GB a confronto, All Inclusive Flash contro Special Minuti 30GB , entrambe si possono attivare entro una data stabilita e solo con portabilità del numero, ma quale conviene di più? Molto dipende da quale operatore provieni e se puoi attivare una o l’altra, mettiamo a confronto le tariffe mobile dei due operatori. Wind vs Vodafone : quale conviene Le proposte mobile di Vodafone , attivabile entro il 13 maggio, e ...

Promozione Wind contro Vodafone : 30 giga in regalo per 3 mesi - ecco come : La Promozione Wind non poteva di certo farsi attendere e arriva in tempo per contrastare quella Vodafone: 30 giga in regalo per i già clienti sono in distribuzione dell'operatore che ha pensato bene di emulare in parte un'iniziativa molto simile ora in corso da parte del competitor. come garantirsi il vistoso pacchetto dati promosso dall'operatore arancione? Se per Vodafone condizione imprescindibile per ottenere un bundle di 10, 20 o 30 giga ...