' Vita da calciatore' Il viaggio di Alessandro Alciato verso la Champions Giocherà con

IL TIFOSO - L'ARBITRO E IL CALCIATORE/ Su Iris il film con Alvaro Vitali (oggi - 13 giugno 2018) : Il TIFOSO, l’arbitro e il CALCIATORE, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Alvaro Vitali, Enzo Cannavale e Carmen Russo, alla regia Pier Francesco Pingitore.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:00:00 GMT)

Alessandro Del Piero - tutto sull'ex calciatore : Vita privata - moglie - figli : Come riporta DiLei, nel 2000 è entrato a pieno titolo tra i giocatori più ricchi del mondo. Fonte Foto: https://www.instagram.com/AlessandrodelPiero/?hl=it

“È morto soffocato!”. Lutto nel mondo del calcio - il noto ex calciatore perde la Vita in modo assurdo davanti a tutti : Una serata in trattoria. Un sabato sera normale tra risate, qualche birra e i ricordi del tempo che passa sempre ben vivi. Poi il suo volto è diventato improvvisamente pallido e la situazione che appare subito grave con i soccorsi che sono scattati immediatamente ma non sono riusciti a salvargli la vita, stroncata da un boccone andato di traverso. Vittima un uomo molto conosciuto e apprezzato in zona per la sua disponibilità e la passione per il ...

Pelé/ Su Canale 5 il film sulla Vita dell'ex calciatore brasiliano (oggi - 5 giugno 2018) : Questa sera, martedì 5 giugno, su Canale 5 va in onda "Pelé", il film biografico diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist, incentrato sulla vita dell'ex calciatore brasiliano.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:33:00 GMT)

Calcio sotto shock - calciatore sequestra la ex fidanzata - la uccide e si toglie la Vita [NOME e DETTAGLI] : 1/11 Foto Facebook ...

Calciatore sequestra la ex e la uccide - poi si toglie la Vita in un parcheggio : Omicidio suicidio a Prato , dove un uomo di 25 anni ha sparato e ucciso la sua ex fidanzata, poi si è suicidato. I corpi dei due sono stati trovati stamani, poco dopo le 9, in un parcheggio a San ...

Pisa. Calciatore uccide la ex fidanzata e poi si toglie la Vita : i cadaveri ritrovati in un’auto : I corpi di Federico Zini (25enne di San Miniato) e della sua ex fidanzata, Elisa Amato (30enne di Prato) sono stati ritrovati in un parcheggio nella periferia del comune pisano. Il ragazzo era un attaccante del Tuttocuio, società militante in Serie D.Continua a leggere

Pisa. Calciatore uccide la fidanzata e poi si toglie la Vita : i cadaveri ritrovati in un’auto : Pisa. Calciatore uccide la fidanzata e poi si toglie la vita: i cadaveri ritrovati in un’auto I corpi di Federico Zini (25enne di San Miniato) e della sua fidanzata, Elisa Amato (coetanea di Prato) sono stati ritrovati in un parcheggio nella periferia del comune pisano. Il ragazzo era un attaccante del Tuttocuio, società militante in […] L'articolo Pisa. Calciatore uccide la fidanzata e poi si toglie la vita: i cadaveri ritrovati in ...

Pisa. Calciatore uccide la fidanzata e poi si toglie la Vita : i cadaveri ritrovati in un’auto : I corpi di Federico Zini (25enne di San Miniato) e della sua fidanzata, Elisa Amato (coetanea di Prato) sono stati ritrovati in un parcheggio nella periferia del comune pisano. Il ragazzo era un attaccante del Tuttocuio, società militante in Serie D.Continua a leggere

Ronaldinho sposa due donne : la Vita da bigamo del calciatore : Prima la partecipazione a La notte del maestro, la serata di addio al calcio di Andrea Pirlo, e poi il matrimonio. Questo il piano di Ronaldinho. Un piano che tutto sommato non è così strano: l’estate, si sa, è tempo di sposalizi. A essere strano è il fatto che il calciatore sposerà due donne. Ronaldhino vive infatti una vita da bigamo e sta con due ragazze entrambe originarie dello stato di Minas Gerais, dove il Gaùcho ha giocato ...

Maradona - la Vita del calciatore diventa una serie per Amazon : Maradona La vita di Diego Armando Maradona diventa una serie tv per Amazon Prime Video. Il servizio di video-on-demand offerto da Amazon ha annunciato la realizzazione di una nuova serie Prime Original ispirata alla carriera di una delle figure più illustri e controverse nella storia del calcio, i cui exploit fuori dal campo sono diventati noti tanto quanto i momenti salienti della sua carriera calcistica. Realizzata da BTF Media, in ...