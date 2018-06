Vincenzo Spadafora | l’uomo delle Pari opportunità

vanityfair

: Vincenzo Spadafora, il sottosegretario in quota Di Maio che voleva essere Pippo Baudo #sottosegretari @susannaturco… - espressonline : Vincenzo Spadafora, il sottosegretario in quota Di Maio che voleva essere Pippo Baudo #sottosegretari @susannaturco… - LiciaRonzulli : Il nuovo sottosegretario con delega alle Pari Opportunità è Vincenzo Spadafora,profilo che non calza a pennello nel… - piani_a : RT @M5SCampaniaNews: #M5S, buon lavoro a Vincenzo Spadafora sottosegretario alle pari opportunità e giovani. -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ci sarà lui, a occuparsi die giovani per l’Italia., 44 anni, è stato nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con le due pesanti deleghe su donne e minori. Prenderà il testimone da Mara Carfagna, che a sua volta l’aveva raccolto da Barbara Pollastrini. A differenzasue colleghe,ha due caratteristiche che hanno già provocato alzate di scudi presso alcune osservatrici e politici: non avrà per sé un Ministero vero e proprio ed è un uomo. «Io sono curiosa di scoprire come un uomo declinerà questo incarico che è sempre stato affidato a donne», soffia sul fuoco Mara Carfagna, l’ex Ministra e sua amica da molto tempo che pochi giorni fa aveva sollevato il tema della poca presenza femminile nel Governo Conte. «Mi auguro che si occupi al più presto del tema della violenza, sul quale sono stati fatti molti astratti ...