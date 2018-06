Vincenzo Spadafora - l’uomo delle Pari opportunità : Ci sarà lui, a occuparsi di Pari opportunità e giovani per l’Italia. Vincenzo Spadafora , 44 anni, è stato nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con le due pesanti deleghe su donne e minori. Prenderà il testimone da Mara Carfagna, che a sua volta l’aveva raccolto da Barbara Pollastrini. A differenza delle sue colleghe, Spadafora ha due caratteristiche che hanno già provocato alzate di scudi presso alcune osservatrici ...

Vincenzo Spadafora - il sottosegretario in quota Di Maio che voleva essere Pippo Baudo : Per ora c'è la cronaca, che consegna Spadafora al ruolo di sherpa potente " e tuttavia almeno allo stato soccombente rispetto all'omologo leghista Giancarlo Giorgetti . Figlio di una casalinga e un ...

Dopo strenua lotta, entra nell'esecutivo anche l'ex rutelliano che ha dato al capo M5S il know-how per i salotti che contano. Già presidente Unicef, vicino a Balducci e amico dell'abate di Montecassino, avrà la delega alle Pari opportunità, la stessa di Mara Carfagna quando lo aiutò a diventare Garante dell'infanzia

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio al bar - l'avvertimento : 'Non farlo ministro' - la bomba su Vincenzo Spadafora : 'Stai attento, non farlo ministro'. Così, più o meno, Alessandro Di Battista ha messo in guardia Luigi Di Maio dal promuovere all'Istruzione il suo braccio destro Vincenzo Spadafora . A insospettire ...