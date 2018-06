Vibo Valentia | scoperta piantagione con 89mila piante di marijuana | valore 20 milioni di

Vibo Valentia - intensificati i controlli dei Carabinieri in materia di armi : Vibo Valentia - Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, lungo le vie del centro città, ...

Vibo Valentia - il bracciante sopravvissuto : “Dop aver colpito Sacko ha puntato il fucile contro di me” : “Mentre io e Sacko eravamo sul tetto della struttura attenti a smontare alcuni pannelli, udivo un colpo di fucile che ci allarmava e che ci faceva subito scendere dal tetto”. Inizia così il racconto di Madhieri Drame, uno dei due maliani che si trovava assieme Soumaila Sacko durante la sparatoria avvenuta il 2 giugno nelle campagne di San Calogero. Le dichiarazioni del testimone sono state inserite nel provvedimento di fermo che ieri ha portato ...

Vibo Valentia scoperchia il pentolone di un’infamia. Salvini non può far finta di niente : Caro Matteo Salvini, la campagna elettorale è finita. E con essa, i proclami, i toni accesi e la folla da aizzare. Adesso sei il ministro degli Interni. Quindi metti via le bandiere, le cravatte verdi e le felpe. Sei un uomo delle istituzioni e come tale hai responsabilità non solo nei confronti dei “tuoi” ma di tutti gli italiani. E’ successo qualcosa, a Gioia Tauro. Non far finta di non saperlo. Un uomo è stato ucciso. Sembra ...

Vibo Valentia - È stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato per l'omicidio di Soumayla Sacko, il 39enne del Mali ucciso sabato sera nel paese Vibonese mentre,

