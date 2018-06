Via libera all' acquisizione di Time Warner per AT&T | X-Men e MCU sempre più lontani?

AT&T-Time Warner - al via maxi-fusione dopo Via libera giudice Usa : New York, 13 giu. , askanews, La politica è rimasta fuori dal tribunale ma un giudice federale americano ha respinto la tesi del dipartimento di Giustizia dando il suo via libera al merger senza ...

AT&T-Time Warner - al via maxi-fusione dopo Via libera giudice Usa : New York, 13 giu. , askanews, - La politica è rimasta fuori dal tribunale ma un giudice federale americano ha respinto la tesi del dipartimento di Giustizia dando il suo via libera al merger senza ...

Btp - oggi il D-Day. AT T-Time Warner - Via libera : L'INDICE ZEW AI MINIMI DA 5 ANNI In questa cornice peggiora il sentiment dell'economia. L'indice tedesco Zew che misura gli umori delle imprese è sceso ai minimi da cinque anni , -16,1 punti a ...

Via libera alle nomine di 45 viceministri e sottosegretari : c’è anche Edoardo Rixi : La squadra è attesa a palazzo Chigi mercoledì alle 13; rimandata a giovedì l’ufficializzazione delle deleghe. «Come sempre abbiamo messo davanti le competenze e le capacità»

Via libera alle nomine di 45 viceministri e sottosegretari : c'è anche Rixi : Laura Castelli e Massimo Garavaglia sono stati nominati viceministri all'Economia . Al ministero della Difesa sono stati nomianti sottosegretari Angelo Tofalo e Raffaele Volpi. I sottosegretari al ...

Mondiali - Glik : “credo di avere il Via libera dei medici” : Kamil Glik, difensore della Polonia, ritiene che i medici che lo hanno visitato a Nizza gli abbiano dato il via libera per partecipare al Mondiale, anche se la decisione finale spetta al medico della nazionale. Glik, una delle colonne portanti della Polonia, si è infortunato alla spalla sinistra lunedì scorso durante un allenamento e la prima diagnosi lo dava fuori dalla rassegna iridata in Russia. Oggi la visita in Francia che ha invece ridato ...

Incidenti e danni all'agricoltura : Via libera all'abbattimento dei cinghiali : Via libera all'abbattimento dei cinghiali che si sono moltiplicati in Italia raggiungendo oltre un milione di esemplari che, dalle campagne alle città, mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, oltre a...

Animali - Coldiretti : “Via libera all’abbattimento di cinghiali - sono 1 milione” : Arriva finalmente il via libera all’abbattimento dei cinghiali che si sono moltiplicati in Italia raggiungendo oltre un milione di esemplari che, dalle campagne alle città, mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, oltre a distruggere i raccolti agricoli. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la delibera approvata dalla Regione Lombardia per contrastare il proliferare di cinghiali, soprattutto a tutela della ...

Mobilità UE : Via libera dall'Europarlamento a proposte chiave del settore : La Commissione Trasporti del Parlamento UE ha votato e approvato alcune proposte riguardanti aspetti strategici per il settore dell'autotrasporto . Riguardo ai tempi di guida e di riposo dei ...

Trasferimento rifiuti da Roma a Puglia : arriva il Via libera : Approvata in giunta intesa con Regione Puglia Roma – Di seguito la nota emessa da Regione Lazio. Dopo aver approvato accordi con Austria. Germania. E le Regioni Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Abruzzo, la Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al conferimento in Puglia dei rifiuti indifferenziati della città di Roma. E’ stata approvata oggi in giunta un’analoga intesa con la Regione Puglia.Via libera per conferire ...

Frana Brugnera : presto il Via libera ai lavori urgenti : La Regione sottoporrà a breve al Comune di Brugnera la bozza di accordo di programma per l'avvio urgente delle opere di stabilizzazione delle sponde del fiume Livenza interessate da fenomeni franosi. ...

#ViaLIBERA - il 10 giugno parte la sperimentazione : Fino a iniziative localizzate come attività culturali, spettacoli ed esibizioni musicali. Il programma è in continuo aggiornamento ed è visibile sul sito di Roma Servizi per la Mobilità con l'elenco ...

Campidoglio - 10 giugno parte sperimentazione #ViaLIBERA : Iniziative itineranti, spettacoli ed esibizioni band musicali lungo un unico percorso ciclopedonale dal centro alla periferia. Domenica 10 giugno, dalle 10 alle 19, parte la sperimentazione della prima iniziativa #VIALIBERA: un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade: da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado ...

Scambio Icardi Higuain/ Inter e Juventus - Allegri e Spalletti darebbero il Via libera : affare vicino? : Scambio Icardi Higuain: Inter e Juventus, Allegri e Spalletti darebbero il via libera. L'affare adesso è più vicino? Restano a dire il vero molti nodi(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:40:00 GMT)