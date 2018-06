Venerdì 15 giugno riapre il Pride Village alla Fiera di Padova

Il Segreto anticipazioni - trama puntate da lunedì 18 a Venerdì 22 giugno 2018 : Che cosa ci annunceranno le anticipazioni settimanali sulle puntate de Il Segreto da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2018? Ci attendiamo ormai di tutto, visto quanto è successo negli ultimi giorni. Raimundo cercherà di distogliere la coraggiosa e tenace Julieta dalla costruzione di una casa per Rosa. La Montenegro non lo sopporterebbe e scatterebbero minacce e vendette. Adela sta preparando il suo matrimonio, ma che ne penserà Ulpiano? Come era ...

Si è svolta a Cagliari - Venerdì 8 e sabato 9 giugno - la visita ufficiale dell'ambasciatore della Repubblica di Belarus in Italia. : Alle "Giornate della Scienza bielorussa in Sardegna" ha preso parte una qualificata delegazione dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Belarus che comprendeva fra gli altri l'accademico ...

Al via - a Silanus - Nois - una mostra-evento - inaugurata ufficialmente Venerdì - 8 giugno - presso Casa Aielli. : ... giunto alla sua terza edizione, ed ha introdotto gli interventi di Giuseppe Dessena, assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, ...

Ascolti TV | Venerdì 8 giugno 2018. Partenza boom per Ora o Mai Più (25%) - flop Le Verità Nascoste (8.8%). Nemo saluta al 4.8% : Ora o Mai Piu': Patty Pravo e Massimo Di Cataldo Su Rai1 la prima puntata del talent con Amadeus Ora o Mai Più - dalle 21.34 alle 0.14 – ha conquistato 4.730.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.725.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 940.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Lethal ...

Analisi Auditel : La serata di Venerdì 8 giugno 2018 con l'ottimo debutto di Ora o mai più : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando subito sotto la linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share fra cali e risalite. La curva nera del Tg La7 scorre poco sopra la soglia del 5%, con quella rossa del Tg2 che poi tocca il 10% di share. Nell'access time al comando la curva blu di Techetechetè che scorre di un soffio al di sopra della linea di ...

Ascolti tv Venerdì 8 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ora o mai più, prima puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo - Nessuno escluso, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film doc Così in terra ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La serie Le verità nascoste, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Lethal Weapon ha registrato un netto di ...

Be Here. Bologna Estate 2018 - gli appuntamenti di Venerdì 8 giugno : ...//www.BolognaEstate.it/i-giardini-del-baraccano ore 20.30 Orto Urbano 2 Agosto, via Saragozza 142 , lato collina, Prima serata della rassegna Orti d'Arte musica e spettacoli negli orti urbani ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : Venerdì 8 giugno - Santini-Incollingo - i Craciun e Carlo Tacchini - bis - in finale. Tutti ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 8 Giugno 2018 : Film Stasera in TV: Hercules - Il Guerriero,, Corpi da reato, Amori & incantesimi, In linea con l'assassino

SCIOPERO TRASPORTI ATAC A ROMA/ Oggi Venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)