Valentino Rossi | GP Catalogna 2018 | “La pista è adatta alla Yamaha Dobbiamo fare punti”

MotoGP - GP Catalunya. Valentino Rossi : 'Potenziale migliore rispetto al Mugello' : Su questa pista il nove volte campione del mondo ha già vinto in dieci occasioni , sette delle quali nella top class , 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016, . Maverick Viñales, terzo in ...

MotoGP - Valentino Rossi : "Non molliamo. In Spagna Yamaha più forte" : "Negli ultimi test a Montmeló abbiamo trovato qualcosa...". Valentino Rossi è ottimista. Questo fine settimana il pesarese torna in pista con la sua Yamaha nel GP di Catalogna, sul rinnovato tracciato ...

MotoGp – Valentino Rossi al Montmelò per fa bene : “non dobbiamo arrenderci mai” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Spagna: il Dottore pronto per la sfida al Montmelò Secondo in classifica piloti, Valentino Rossi è pronto a tornare a sfrecciare in pista, dopo il positivo terzo posto al Gp d’Italia, davanti al suo pubblico. Il Dottore, al Mugello, è riuscito a far bene nonostante le problematiche che la Yamaha non è ancora riuscita a risolvere e, in Spagna, vorrà lavorare ancora sodo per continuare ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Valentino Rossi - il pragmatismo non basta più. Ora serve un aiuto concreto dalla Yamaha : Il weekend del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, si avvicina sempre di più. L’appuntamento del Mugello (Italia) ha lasciato spunti interessanti: la doppietta Ducati, con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), la caduta di Marc Marquez ed il podio di Valentino Rossi. Senza perderci nei discorsi relativi al mercato (passaggio di Lorenzo in Honda e di Andrea Iannone in Aprilia), parliamo di Valentino e delle ...

La purezza e la semplicità di Francesca Sofia Novello - la fidanzata di Valentino Rossi si racconta : “me ne dicono di tutti i colori” [GALLERY] : Francesca Sofia Novello a 360 gradi: dagli haters sui social alle abitudini quotidiane. La fidanzata di Valentino Rossi in tutta la sua semplicità e bellezza Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono ormai usciti alla luce del sole: i due non sembrano aver faticato troppo per tenere nascosta la loro storia d’amore e, al Mugello, davanti al pubblico italiano, la bella modella italiana è finalmente apparsa pubblicamente al nove volte ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona. Il magico duello con Lorenzo ed il successo ‘triste’ di due anni fa : Il Circus delle due ruote si prepara per il weekend catalano di Barcellona, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, ancora con le emozioni forti del Mugello: la doppietta Ducati con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), il podio di Valentino Rossi e la caduta di Marc Marquez, che riapre i giochi del campionato. Dal 15 al 17 giugno si ricomincia: 4.7 km di asfalto rovente tutti da vivere con i centauri più veloci del mondo ed i tifosi ...

Valentino Rossi e le protezioni «spaziali» (anche contro Marquez-Lorenzo) : «Quando sono in pista con Marc Marquez, io ho paura». Valentino Rossi l’ha detto senza tanti giri di parole, subito dopo l’incidente in Argentina dello scorso aprile. Il Cabroncito spagnolo è un fenomeno in pista, questo è evidente, ma capita che per alzare il livello della competizione azzardi manovre spericolate, come accaduto appunto sul circuito di Termas de Rio Hondo. Per fortuna che a salvaguardare l’incolumità del Dottore – non solo ...

MotoGp – Lorenzo sposa la Honda - Valentino Rossi sorpreso : “avversario difficile per tutti. Nella tana del lupo? Dico che…” : Valentino Rossi ha parlato del passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Il trasferimento di Jorge Lorenzo ha sorpreso un po’ tutti all’interno del paddock di MotoGp, compreso Valentino Rossi, che non si sarebbe aspettato questo matrimonio tra il maiorchino e la Casa giapponese. / AFP PHOTO / TIZIANA FABI Una notizia improvvisa su cui il pesarese ha voluto soffermarsi, esprimendo il ...

MotoGp – Fischi per Marquez al Mugello - interviene Valentino Rossi : la risposta del Dottore è… ambigua : Valentino Rossi è tornato a parlare del podio ottenuto al Mugello, soffermandosi anche sui Fischi riservati a Marquez dal pubblico italiano Un week-end positivo per Valentino Rossi, che al Mugello conquista un meritato podio dopo essere partito addirittura dalla pole position.-- Troppo veloci le Ducati di Lorenzo e Dovizioso per poterle impensierire, così il Dottore ha lottato con le unghie e con i denti per arpionare un piazzamento che gli ha ...

Clamoroso MotoGp - c’è ‘profumo’ di un nuovo incredibile biscotto : beffa per Valentino Rossi e Ducati? : Nuova beffa per Valentino Rossi? Situazione sempre più calda nelle ultime ore in MotoGp, a tenere banco è il campionato ma anche il mercato piloti. In particolar modo nelle ultime ore la notizie più importante è stata quella del passaggio alla Honda di Jorge Lorenzo. Nonostante navighi al quarto posto in classifica, Andrea Dovizioso è uno dei principali avversari di Marc Marquez e, nel resto della stagione, si troverà in casa colui che l’anno ...

MotoGP - quanti soldi guadagna Jorge Lorenzo con la Honda? Che riduzione di ingaggio! Marc Marquez il più ricco - poi Valentino Rossi : Jorge Lorenzo sarà in sella alla Honda nel corso del Mondiale MotoGP 2019. Il pilota spagnolo lascerà così la Ducati, con cui non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle ultime due stagioni (la prima vittoria è arrivata soltanto domenica scorsa al Mugello), e si accaserà alla scuderia giapponese con cui cercherà di tornare a vincere un titolo iridato dopo i tre conquistati con la Yamaha. La missione sarà molto complicata per il maiorchino ...

MotoGp - brividi Valentino Rossi : la bomba che scatena il mercato piloti : Il campionato di MotoGp sta regalando molte emozioni, al Mugello caduta da parte di Marc Marquez che ha permesso a Valentino Rossi (terzo) di avvicinarsi alla vetta della classifica, adesso servirà un sacrificio della Yamaha per permettere al Dottore di poter lottare fino alla fine. Dopo 18 anni Dani Pedrosa e la Honda hanno annunciato ufficialmente il divorzio: “Voglio ringraziare tutto il team per questi anni di successi”, ha ...

MotoGP - Valentino Rossi : “I fischi a Marquez e Lorenzo? In Italia è così. Ducati ed Honda sono più veloci per il Mondiale” : Parlare dei fischi dei tifosi al Mugello (sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP), all’indirizzo degli avversari di Valentino Rossi, non è certo una novità. Spesso ci sono stati degli episodi incresciosi e sui social si è diffusa anche l’immagine di una “lapide” dedicata a Marc Marquez. Un qualcosa di squallido di cui si è tanto discusso. Quel che resta sono, dunque, i fischi agli indirizzo del ...

MotoGp – È subito ‘Novello Effect’ : la fidanzata di Valentino Rossi fa colpo - tutti pazzi per Francesca Sofia [GALLERY] : Francesca Sofia si palesa per la prima volta nelle vesti di fidanzata di Valentino Rossi al Mugello e porta fortuna al Dottore: si parla già di ‘Novello Effect’ Valentino Rossi al Mugello colleziona una pole position (che non otteneva dal 2016) ed un terzo posto (il terzo di stagione). Un weekend positivissimo per il campione di Tavullia, che accorcia le distanze dal leader in classifica del Motomondiale Marc Marquez e riacquista ...