valencia - non c' e' posto per i profughi dell' aquarius - ' ne possiamo prendere al massimo

Cancelo alla Juventus?/ Il valencia ha rifiutato la prima offerta - non accetta contropartite : Continua la caccia della Juventus a Cancelo, esterno portoghese in forza al Valencia. La compagine spagnola non accetta eventuali contropartite tecniche ma chiede solo soldi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:27:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Aquarius non va a valencia? Il maltempo contrasta Salvini (12 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: salta l'approdo della nave Aquarius, con 629 migranti a bordo, a Valencia. Basket, Trento porta la serie Scudetto sul 2-2 (12 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 05:55:00 GMT)

Aquarius : 'Noi a valencia? Impossibile - non è sicuro - il tempo peggiora' : 'Hai presente un'ambulanza che fa un soccorso e poi quando si trova sulla tangenziale gli viene detto di fermarsi perché non si sa dove portare i pazienti? Ecco, ci sentiamo così'. Alessandro Porro, ...

Aquarius : «Noi a valencia? Impossibile - non è sicuro - il tempo peggiora» : «Hai presente un'ambulanza che fa un soccorso e poi quando si trova sulla tangenziale gli viene detto di fermarsi perché non si sa dove portare i pazienti? Ecco, ci sentiamo...

Sulla nave Aquarius. "Da Roma non abbiamo istruzioni. Non abbiamo scorte per arrivare a valencia" : Le scorte di cibo finiranno stasera, per raggiungere il porto di Valencia servono due giorni, forse tre di navigazione. No, "in questo momento non è la soluzione ideale", scandisce Alessandro Porro, mentre sta attento a non calpestare - "con le mie scarpe antinfortunistica", aggiunge - i piedi nudi dei passeggeri ammassati sul ponte dell'Aquarius.La notizia della disponibilità della Spagna ad accoglierli, a bordo della nave ...

Simone Zaza al Milan?/ Il centravanti non rientra più nei piani del valencia : Simone Zaza potrebbe lasciare il Valencia visto che Marcelino ha altre idee per l'attacco. Sul centravanti forte l'interessa del Milan che vorrebbe riportarlo in Italia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:32:00 GMT)

Inter-Cancelo - il valencia non molla : “35 milioni entro il 31 maggio” : Inter-Cancelo- Potrebbe essere giunta già al capolinea l’avventura di Cancelo in maglia nerazzurra. Il difensore portoghese, attualmente in prestito all’Inter con riscatto fissato a 35 milioni, potrebbe però lasciare Milano già a partire dalla prossima settimana. Il Valencia non molla una virgola rispetto ai patti pattuiti in estate: serviranno 35 milioni di euro, altrimenti Cancelo […] L'articolo Inter-Cancelo, il Valencia non ...