Valanga di dettagli per Cyberpunk 2077 | è un RPG in prima persona | prime immagini

Valanga di dettagli su Destiny 2 La Mente Bellica : partite private - nuovo endgame - video e immagini : FinalMente Bungie ha rivelato molto di più su La Mente Bellica, il secondo DLC di Destiny 2 in uscita il prossimo 8 maggio. Le novità nel Crogiolo sono tante. Inizierà ufficialMente la Stagione 3 e prima di tutto sarà inserito un doppio sistema di ranking che sarà accessibile a tutti i videogiocatori. Gli utenti che giocheranno alle partite veloci potranno ottenere punti per vedere aumentare il proprio Valor Rank. Per le partite classificate ci ...

Valanga di immagini di Code Vein svelano dettagli su personaggi - combat system e altre feature : Nelle ultime ore, Bandai Namco ha rilasciato una nuova serie di immagini del suo imminente action JRPG in stile soulslike: parliamo ovviamente di Code Vein, del quale riceviamo tanti nuovi dettagli su personaggi inediti, sul gameplay e sul combat system nonché su alcune feature esclusive. Gli screenshot mostrano Juuzo Mido, che conduceva ricerche approfondite sui Revenant prima del grande crollo. Egli era solito riunire gli orfani per ...

Valanga Pila - vittime un 28enne e un 52enne : emergono i primi dettagli sulla dinamica della tragedia : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La seconda vittima della Valanga caduta oggi a Pila, in Valle d’Aosta, e’ Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola. ...