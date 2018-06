Vaccini | in Usa aumentano le “esenzioni non mediche” | l’arma dei no vax

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 giugno 2018)i ‘no‘ alle vaccinazioni infantili dovute a motivi non medici in alcune aree degli Stati Uniti, e con essi il rischio di epidemie prevenibili, sostengono Peter Hotez, Melissa Nolan, Jackie Nolan e Ashish Damania, esperti della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine e del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in un articolo su ‘Plos Medicine‘. Diciotto Stati americani attualmente autorizzano le ‘esenzioni non mediche’ dalle immunizzazioni, in base a “convinzioni filosofiche“. Un via libera che viene sfruttato sempre di più, emerge dall’indagine, dai genitori ‘no vax‘. Il team ha infatti analizzato i numeri ufficiali di questi Stati e ha rilevato, in 12 di essi, un aumento dal 2009 del numero di bambini che si iscrivono all’asilo con un’esenzione ...