Usa | vince Amazon | Seattle abroga la tassa a favore dei senzatetto

TRAPANI - MESSINA E CATANIA : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Sicilia - Taormina e Capaci : vince l'Usato sicuro : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI CATANIA, MESSINA e tutti i Comuni della Sicilia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie: eletti i primi sindaci(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:16:00 GMT)

Messina - Trapani e SiracUsa : Risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali Sicilia : a Catania vince Pogliese : Elezioni Comunali 2018, Risultati Catania, Messina e tutti i 137 Comuni della Lombardia: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:15:00 GMT)

RagUsa - bando per gestione stadio Vincenzo Barone di Modica : Pubblicato bando per manifestazione interesse gestione stadio ‘Vincenzo Barone’ di Modica. I dettagli sul sito Istituzionale dell'Ente.

Firenze - pm a processo : chiese arresti per l'ex della compagna/ Vincenzo Ferrigno accUsato di abuso d’ufficio : Firenze, pm a processo: Vincenzo Ferrigno accusato di abuso d'ufficio dopo aver chiesto gli arresti domiciliari a carico dell'ex della sua nuova compagna.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:51:00 GMT)

Il tappone alpino SUsa-Cervinia deciderà chi tra Froome e Dumoulin vincerà il Giro : Seconda vittoria di Chris Froom al 101° Giro d'Italia. Il corridore del team Sky ha vinto la tappa di Barnocchia e sconvolto la classifica generale. Seconda vittoria di Chris Froome al 101° Giro d'...

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa SUsa-Cervinia : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Prepariamo a vivere la ventesima tappa del Giro d’Italia 2018, quella che metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione.-- Tre salite lunghe con dislivelli importanti e, tra l’una e l’altra, la tipologia di percorso non permette di recuperare eventuali distacchi accumulati. Il classico “tappone” alpino con 4000 metri di dislivello concentrati negli ultimi ...

Usa - donna afroamericana vince primarie Dem in Georgia : Stacey Abrams ha vinto le primarie democratiche per la candidatura a governatore in Georgia. È la prima donna a vincere la nomination nello Stato per uno dei principali partiti e se...

Trump Usa i dazi per convincere Xi ad aiutarlo con Kim? : A 48 ore dall'accordo raggiunto a Washington, calano i timori di una guerra commerciale tra Usa e Cina. Guerra che nessuna delle due principali economie del mondo aveva intenzione di combattere, come anticipato dagli analisti interpellati dall'Agi, a cominciare dall'economista Michele Geraci. Siamo di fronte a un grande classico: 'Dopo una escalation a ...

L'afroamericana Stacey Abrams vince nomination alle primarie in Georgia. E' la prima volta in Usa : In Georgia la democratica Stacey Abrams diventa la prima donna afroamericana a vincere una nomination per la carica di governatore alle primarie di uno dei due principali partiti. Se dovesse trionfare anche alle elezioni di novembre, Abrams scriverebbe la storia degli Stati Uniti, diventando la prima donna afroamericana governatrice. La candidata - ex leader della minoranza della Camera dello Stato della Georgia - era stata appoggiata sia da ...

GEO-FINANZA/ Usa-Cina - il poker in corso può far vincere o perdere l'Europa : Cina e Usa hanno raggiunto una tregua fermando una possibile guerra commerciale. Ma ancora la vicenda non può dirsi conclusa. E può avere conseguenze in Europa. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 06:07:00 GMT)SPY FINANZA/ Il siluro contro l'Europa che l'Italia non vede nemmeno, di M. BottarelliSPILLO/ Energia, il caos che nessuno vede nel contratto tra Lega e M5s, di P. Feletig