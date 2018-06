Usa | Pompeo sarà domani in Cina

Summit Usa-Corea del Nord. Pompeo : pronti a dare garanzie sicurezza a Kim : "Il mondo intero sta guardando a questo storico Summit tra Repubblica Democratica Popolare di Corea e Stati Uniti", ha dichiarato il dittatore di Pyongyang, "e grazie ai vostri sforzi siamo stati in ...

Vertice Usa-Corea : alto funzionario di Pyongyang a New York da Pompeo - : Kim Yong-chol incontrerà il Segretario di Stato per definire dettagli sull'incontro tra Trump e Kim Jong-un, in programma a giugno. Domani intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov sarà in Nord ...

L'Iran reagisce all'ultimatum Usa : "Prenderemo a pugni Pompeo" : Chi siete voi per decidere per L'Iran e per il mondo? L'era di questo genere di annunci è finita e il popolo iraniano che ha ascoltato queste affermazioni centinaia di volte non vi presta più ...

Usa - Pompeo : "L'Iran rischia le sanzioni più dure della storia" : Altrettanto dura la risposta di Teheran. "Chi sei tu per decidere per l'Iran e il mondo?", afferma il presidente Rohani

Iran - Pompeo indica la road map degli Usa : "Nuove sanzioni senza precedenti" : Quando le sanzioni saranno implementate, prosegue, l'Iran 'lotterà per tenere in vita la propria economia'. La strategia americana prevede 'di evitare, con la collaborazione dei nostri alleati nella ...

"Sanzioni senza precedenti". Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo illustra la linea dura degli Usa contro l'Iran : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha paventato "sanzioni più forti della Storia" contro l'Iran se il suo governo non cambia corso.Pompeo ha quindi sottolineato che se l'Iran dovesse effettuare "cambiamenti significativi" gli Stati Uniti sarebbero disposti a sollevare tutte le sanzioni e recuperare pienamente i rapporti diplomatici e commerciali.Il segretario di Stato Usa, nel suo discorso per tracciare la linea ...

Accordo Iran-Usa : Pompeo presenta il piano B : Maloney, un esperto iraniano, dice che i disordini interni in Iran, in parte dovuti alla difficoltà dell'economia, significano che in questo momento il paese vive una situazione incredibilmente ...

Stati Uniti-Corea del Nord : segretario di Stato Pompeo - settore privato Usa investirà in infrastrutture energetiche se denuclearizzazione è ... : "Penso che la prospettiva per la Corea del Nord sia quella di diventare una nazione normale, di comportarsi e interagire con il resto del mondo come fa la Corea del Sud", ha detto Bolton. Il 30 ...

Iran : segretario di Stato Usa Pompeo - 'vogliamo lavorare con gli europei per un nuovo accordo' : "Spero che nei prossimi giorni e settimane potremo raggiungere un accordo che funzioni davvero, che protegga davvero il mondo dal cattivo comportamento dell'Iran, non solo dal loro programma nucleare,...

Usa-Corea del Nord : da segretario Pompeo segnali di pace a Pyongyang per il rilascio di cittadini statunitensi : Kim, che aveva aperto alla denuclearizzazione, chiede, però, rassicurazioni sulla sicurezza della nazione mentre si concentrerà al miglioramento della sua economia. , Res,