Usa | il 10% delle donne medico ha subito molestie sessuali

Sanità : studio Usa - 10% dottoresse ha subito molestie sessuali : Roma, 13 giu. , AdnKronos Salute, - Nell'era di #metoo neanche le dottoresse sono libere dall'incubo delle molestie sessuali. Dopo le numerose notizie di cronaca che testimoniano minacce e violenze nei confronti delle donne medico in Italia, a 'fotografare' il fenomeno negli Usa è uno studio di Medscape. Secondo il report, oltre una dottoressa su 10 e ...

Roma - incidente stradale sulla Pontina : morto motociclista/ Ultime notizie : strada chiUsa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Rai - esplosione caUsa blackout - tutti i canali oscurati per oltre 10 minuti : 21.36. La Rai "dimentica" che la tv di Stato non è soltanto "la vecchia televisione". L'Ufficio Stampa ha già archiviato la faccenda con le scuse, dimenticando che se le trasmissioni sono riprese in digitale terrestre e sul satellite ancora nessuna traccia del "segnale" sugli streaming live di RaiPlay. Vale ovviamente per smartphone, computer e smart tv che continuano a vedere uno "schermo nero" al posto delle dirette Rai.21.28. L'Ufficio Stampa ...

RagUsa - Mario Blangiardi festeggia 100 anni : Oggi, 10 giugno, Mario Blangiardi festeggi i 100 anni. Oltre all'importante traguardo il centenario ha votato per le Amministrative.

In due giorni salvati 1000 migranti : inviate tre motovedette di LampedUsa : Batte bandiera di Gibilterra la Aquarius, una nave da ricerca e soccorso (Sar) che appartiene all'organizzazione non governativa Sos Méditerranée (Msf). A bordo dell'Aquarius sono saliti 629 migranti, tratti in salvo mentre viaggiavano su gommoni o barconi di fortuna nelle acque al largo della Libia. Non si sa ancora dove verranno portate queste persone, tra cui vi sono 123 minorenni, sette donne incinte e undici bambini.Nelle ultime ore vi sono ...

Da 10 anni Sant'Anna Usa bottiglie biodegradabile. Ma nessuno l'ha imitata : Compie 10 anni la 'Sant'Anna Bio Bottle', la prima bottiglia di acqua minerale da 1,5 litri, ossia nel formato più venduto, completamente biodegrabile. A lanciarla a fine 2008 l'azienda piemontese '...

UnicUsano Ternana - quel gesto di Pamela Presto che vale più di 1000 gol : Poi il racconto si sposta sulla cronaca: l'eroico salvataggio dell'arbitro, avvenuto diverse settimane fa quando l'Unicusano Ternana avevano affrontato il Real Statte in semifinale. 'Siamo andate a ...

Pedofilia - diocesi Usa versa 210 milioni di dollari a 450 vittime. Arcivescovo : “Grazie a chi ha denunciato” : Oltre 210 milioni di dollari destinati a un fondo per pagare i 450 sopravvissuti agli abusi sessuali, perpetrati contro minori da diversi sacerdoti nei decenni passati. L’arcidiocesi di St. Paul e Minneapolis negli Stati Uniti si appresta a versare il secondo più grande risarcimento – che per l’esattezza corrisponde a 210.290.724 dollari – nello scandalo che ha scosso la Chiesa cattolica degli Usa. Il più grande esborso alle ...

Svelata la trama di The 100 5×07 - Echo si conferma personaggio più odiato? I fan lamentano l’ennesima paUsa : Il network The CW ha svelato la trama di The 100 5x07, ma i fan dovranno attendere ancora un po' prima di vedere l'episodio. Infatti, come si legge su SpoilerTV, il settimo appuntamento non sarà trasmesso la settimana dopo il sesto - anche questo slittato - bensì il 19 giugno. Da quanto si apprende, i motivi di tale cambiamento di palinsesto derivano dalla programmazione dello sport sulle altre reti generaliste americane. The CW non vuole ...

