Uomini e Donne | Virginia contro Nicolò | “Tra di noi non è mai cominciata” VIDEO

NICOLÓ BRIGANTE E VIRGINIA STABLUM SI SONO LASCIATI/ Lei : "Non credo fosse pronto alla scelta" (Uomini e Donne) : Nicolò BRIGANTE e VIRGINIA STABLUM si SONO LASCIATI! Dopo due mesi insieme dopo Uomini e Donne, arriva l'annuncio su Instagram: "Non è scattato l'amore folle"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:10:00 GMT)

Uomini e Donne : Gemma - elogio inaspettato a Gianni Sperti : Non se l’aspettava né il pubblico né Gianni Sperti, il sentito messaggio di ringraziamento che Gemma Galgani ha rivolto al popolare opinionista di Uomini e Donne. La stagione della trasmissione di Canale 5 si è appena conclusa e Gemma, storica presenza del trono over, ha scritto un post su Instagram che ha spiazzato tutti. Accanto una foto che la ritrae con Gianni Sperti, la Galgani ha aggiunto questa didascalia: “Un grande uomo dal quale ho ...

“Assurdo : senza parole”. Nilufar e Giordano di Uomini e Donne - il gesto di una fan sciocca tutti : I non fan di Uomini e Donne forse non conoscono tutta la storia di Nilufar Addati, l’ultima tronista di questa stagione a fare la famosa scelta. Alla fine la bella italo persiana che avevamo visto per la prima volta in veste di corteggiatrice, è salita sul trono e, dopo mesi e mesi di indecisione, ha deciso di frequentare Giordano Mazzocchi. Ha scelto lui e non Nicolò Ferrari, che ci è rimasto malissimo ed è pure scoppiato in un ...

Nilufar e Giordano : fan tatua i loro nomi dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: una fan dedica un tatuaggio alla coppia, la foto diventa virale Alla pazzia non c’è mai fine. Sul web sta diventando virale lo scatto che ritrae il tatuaggio che una presunta fan di Nilufar e Giordano avrebbe fatto solo ed esclusivamente per loro. A tal punto non ci si […] L'articolo Nilufar e Giordano: fan tatua i loro nomi dopo Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono lasciati : “Ecco perché è finita” : Uomini e Donne, colpo di scena: è già finita la storia d’amore tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Il ‘già’ è dovuto al fatto che non è durata nemmeno un mese da quando si sono scelti in studio, davanti al pubblico e la stessa Maria De Filippi (e l’altra corteggiatrice di lui, Marta Pasqualato, che non ha preso benissimo la decisione). In realtà irumor di crisi si susseguivano sin dal principio, da quando ...

Uomini E DONNE/ Lorenzo Riccardi tronista? Avvistato ai casting del programma! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island? Maria De Filippi dà una seconda chance alla coppia(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicolò Brigante lascia Virginia : ha un’altra? : Virginia e Nicolò di Uomini e Donne si sono lasciati: c’è un’altra? Mesi fa Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono messi insieme. Difatti l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è arrivato alla fine del suo percorso con due corteggiatrici: Marta Pasqualato e Virginia Stablum. E alla fine Nicolò ha scelto Virginia. Tuttavia in questi ultimi giorni i due hanno fatto molto discutere i ...

Uomini e Donne gossip - Luigi e Sara in crisi? Qualcosa non quadra : gossip Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella in crisi? Strani like su Instagram Luigi e Sara non si riescono a vedere molto spesso a causa dei vari impegni di lavoro. In ogni caso, fino a pochissimo tempo fa, entrambi non facevano altro che far capire ai fan di stare a pensare all’altro. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Luigi e Sara in crisi? Qualcosa non quadra proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne news - Mariano spiazza tutti : Valentina senza parole : news Uomini e Donne, Mariano Catanzaro sorprende Valentina: parole d’amore importanti Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Mariano e Valentina. Dopo l’inaspettata scelta a Uomini e Donne, nessuno si sarebbe mai aspettato che la coppia riuscisse a durare a lungo. In ogni caso, l’ex tronista napoletano sta dimostrando di aver preso le cose […] L'articolo Uomini e Donne news, Mariano spiazza tutti: Valentina ...

Uomini e Donne - Lorenzo nuovo tronista? Il Riccardi beccato ai casting : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi nuovo tronista? L’ex corteggiatore beccato ai casting Lorenzo Riccardi è stato beccato ai casting di Uomini e Donne, da alcune lettrici del portale News U&D. A quanto pare, l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sarebbe uscito dall’hotel dove stanno effettuando i casting. Le fan hanno subito notato la sua presenza, […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo nuovo tronista? Il Riccardi ...