Uomini e Donne Maria De Filippi perdona Nilufar | novità per la Addati e Giordano

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo - Sossio e Ursula : l'amore continua! I loro progetti per l'estate (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo: svelati i progetti per l'estate delle due coppie(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - rottura tra Virginia e Nicolò : Marta risponde : oggi Uomini e Donne: la reazione di Marta all’annuncio della rottura tra Virginia e Nicolò Volenti o nolenti, i nomi dei tre ex protagonisti di Uomini e Donne vengono ancora oggi accostati il più delle volte. Nicolò ha scelto Virginia e Marta è andata via dalla trasmissione con l’amaro in bocca. In ogni caso, la storia […] L'articolo Uomini e Donne oggi, rottura tra Virginia e Nicolò: Marta risponde proviene da Gossip e Tv.

“Si è fidanzato!”. Uomini e Donne - lo scoop su Andrea Melchiorre. Indizio social che manda tutti su di giri : Con gli attuali e gli ex di ‘Uomini e Donne’ non ci si annoia mai, il gossip è sempre dietro l’angolo, o dietro il post. Andrea Melchiorre resta uno dei corteggiatori più amati dal pubblico di Uomini e Donne. Sono passati ormai svariati anni dalla sua esperienza nello studio del Trono Classico, eppure nessuno si riesce a dimenticare di lui. Dalla sua prima apparizione televisiva, il giovane di Roma ha fatto davvero molta ...

Scoppia un'amatissima coppia di Uomini e Donne! : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati... di nuovo! La prima coppia gay di Uomini e Donne è Scoppiata per l'ennesima volta e i loro fan sono rimasti a bocca aperta, non se lo aspettavano davvero, stavolta. Non si può negare che questi due ragazzi riservino una sorpresa dietro l'altra: anche quando sono tornati insieme ci hanno sorpreso, e non poco, lasciandoci con la curiosità di sapere cosa fosse successo nel frattempo, visto che i motivi ...

ALBERTO MEZZETTI/ "Ho rifiutato il ruolo di tronista a Uomini e Donne" : ALBERTO MEZZETTI, vincitore del Grande Fratello 15, si confessa al settimanale DiPiù: "Sono stato notato dalla redazione di Uomini e Donne ma ho rifiutato il ruolo di tronista". (Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Uomini e Donne/ Virginia Stablum e Marta Pasqualato - la guerra continua e spunta un appello (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum e Marta Pasqualato, la guerra tra le due continua! Dal web arriva l'appello del pubblico(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e gli ex : due incontri importanti in estate? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani: un'estate all'insegna degli ex? Potrebbero esserci incontri importanti per la dama in questi mesi...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni - Camillo Agnello tronista? La richiesta : anticipazioni Uomini e Donne, Camillo Agnello sul trono a Settembre? I fan lo richiedono Camillo Agnello è un volto già noto al pubblico di Uomini e Donne e non solo. Il bellissimo ragazzo ha preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi per più di una volta. La prima apparizione nello studio del Trono Classico […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Camillo Agnello tronista? La richiesta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Virginia Stablum in ospedale. Messaggio ai fan : come sta. Ci ha pensato lei a svelare tutta la verità sulla sua salute : Nell’epoca social i vip ormai non possono più nascondere nulla, nel bene e nel male. In questo caso è un bene il fatto che grazie ai social la diretta interessata abbia ricevuto tanto affetto e sostegno, ma è anche un male visto la grande preoccupazione che è nata nei suoi confronti. Ore di vera e propria angoscia per i fan della bellissima Virginia Stablum. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ è infatti finita in ...

