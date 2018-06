Una settimana ' Galassica' per Macerata

Opel Grandland X - Una settimana con la 2.0 diesel Ultimate [Day 3] : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Opel Grandland X 2.0 diesel Ecotec S&S nell'allestimento Ultimate. La Suv tedesca è lunga 4,48 metri, larga 1,86 e alta 161 con un passo di 2,68 metri e in questo caso è equipaggiata con l'unità diesel più potente della gamma, un quattro cilindri da 177 CV a 3.750 giri/min e 400 Nm di coppia massima a 2.000 giri, abbinato a un cambio automatico a otto marce. Tutto ciò, ...

Opel Grandland X - Una settimana con la 2.0 diesel Ultimate [Day 2] : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Opel Grandland X 2.0 diesel Ecotec S&S nell'allestimento Ultimate. La Suv tedesca è lunga 4,48 metri, larga 1,86 e alta 161 con un passo di 2,68 metri e in questo caso è equipaggiata con l'unità diesel più potente della gamma, un quattro cilindri da 177 CV a 3.750 giri/min e 400 Nm di coppia massima a 2.000 giri, abbinato a un cambio automatico a otto marce. Tutto ciò, ...

Una Vita/ Anticipazioni settimanali : Cayetana furibonda vuole rovinare Teresa - poi incontra Mauro e… : Una Vita, Anticipazioni e trame settimanali: cosa è successo e cosa succederà ad Acacias? Cayetana furibonda vuole rovinare Teresa, poi incontra Mauro e…(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 07:12:00 GMT)

E3 2018 : For Honor è disponibile gratuitamente su PC per Una settimana : For Honor è stato tra i protagonisti dell'E3 2018 di Ubisoft e, a quanto pare, il supporto per il gioco rientra ancora tra i programmi della compagnia. Come segnala Destructoid, Ubisoft ha annunciato una nuova promozione che sicuramente accrescerà il numero di giocatori di For Honor.Per la prossima settimana, Ubisoft distribuirà gratuitamente la starter edition di For Honor su PC. Basta andare su questo sito e registrarsi. Il gioco si avvia ...

Borsa : Milano chiude in volata - +3 - 42% - e recupera perdite di Una settimana - RCO - : Piazza Affari archivia cosi' la giornata come migliore d'Europa a +3,42% - recuperando cosi' tutto il passivo accumulato settimana scorsa - galvanizzata dalle parole del ministro dell'Economia, ...

Aumento Fed guida Una settimana intensa per le banche centrali : Le banche centrali sotto i riflettori By Arnaud Masset È stata una settimana impegnativa dal punto di vista geopolitico in quanto l'incontro del G-7 non ha avuto un lieto fine, mentre il mondo ha seguito da vicino il prossimo incontro tra Donald Trump e Kim Jung-Un, che si svolgerà martedì mattina a Singapore. I partecipanti al mercato non sembrano preoccupati per questi due soggetti. ...

Roma - Alisson ha fretta : “il mio futuro deciso entro Una settimana” : Alisson non vuole che il ‘caso’ attorno al suo futuro si protragga a lungo, la decisione della Roma deve arrivare prima dell’inizio del Mondiale russo “Credo che si risolva tutto prima della Coppa del Mondo, è quello che voglio”. Il portiere della Roma, Alisson, si esprime così sul suo futuro. Il 25enne portiere brasiliano interessa a diversi top club europei, tra questi Real Madrid e Liverpool. “Ho lasciato ...

Imis - la prima rata si paga tra Una settimana : TRENTO . Ancora una settimana per i proprietari di immobili per il versamento della prima rata dell'Imis. Il 18 giugno scade la prima rata dell'Imis, imposta immobiliare semplice. Anche quest'anno la ...

Macerata - i vicini non la vedono da quasi Una settimana. Ex maestra 88enne trovata morta : La vittima è Silvana Di Marzio:è stata trovata distesa sul letto con gli abiti da notte. Probabile che sia passata dalla vita alla morte durante il sonno. A denunciarne la scomparsa una vicina con la quale sabato sarebbe dovuta andare a messa.Continua a leggere

Opel Grandland X - Una settimana con la 2.0 diesel Ultimate [Day 1] : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Opel Grandland X 2.0 diesel Ecotec S&S nell'allestimento Ultimate. La Suv tedesca è lunga 4,48 metri, larga 1,86 e alta 161 con un passo di 2,68 metri e in questo caso è equipaggiata con l'unità diesel più potente della gamma, un quattro cilindri da 177 CV a 3.750 giri/min e 400 Nm di coppia massima a 2.000 giri, abbinato a un cambio automatico a otto marce. Tutto ciò, ...

DIETA SIRT/ Perdere 3 kg in Una settimana - ecco la differenza tra prima e seconda fase : DIETA SIRT, il regime alimentare che permette di Perdere tre chilogrammi in una settimana: ecco come. Seguitissima dalle star di Hollywood, usata in passato da Adele e Pippa Middleton.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:12:00 GMT)

Milan - da Falcao alle possibili sorprese : Mirabelli vola in Russia Una settimana : Un'occasione per osservare giocatori, ma soprattutto un appuntamento a cui presenzieranno dirigenti e procuratori provenienti da ogni parte del mondo . MATCH INAUGURALE - Russia-Arabia Saudita sarà l'...

Ascolti TV | Sabato 9 giugno 2018. Cavalli di Battaglia 15% - Una Moglie Bellissima 10.6%. I dati della settimana : Canale 5 (15.7%) batte Rai1 (15.4%) : Cavalli di Battaglia: Gigi Proietti Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 2.378.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 la commedia Una Moglie Bellissima ha raccolto davanti al video 1.944.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Chi ha rubato la mia vita? ha interessato 1.578.000 spettatori pari all’8.3% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Jurassic ...

Carlo Cottarelli - dal silenzio alle ospitate. Da Una settimana sempre in tv : “Scusatemi se nei giorni scorsi sono stato un po’ troppo silenzioso con voi”, affermò Carlo Cottarelli nella sala stampa del Quirinale appena dopo aver rimesso il mandato di formare il governo.Parole accolte dagli applausi dei giornalisti, che qualche giorno prima erano stati mollati al Colle mentre attendevano che l’economista si presentasse per elencare la lista dei ministri.prosegui la letturaCarlo Cottarelli, dal silenzio alle ...