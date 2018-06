Una leggenda a Torino | arriva coach Larry Brown

Italia nella leggenda - primo oro mondiale di sempre nel basket 3×3 in Una nuova dimensione e ora le Olimpiadi di Tokyo 2020 : La Nazionale Italiana di pallacanestro femminile 3×3 è campione del Mondo! nella capitale delle Filippine il quartetto composto da Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli ha completamente riscritto la storia della palla a spicchi nel Bel Paese: mai nessuna rappresentativa nostrana – senior o giovanile, maschile o femminile – aveva vinto un mondiale fino ad oggi! Il primo titolo intercontinentale ...

Tennis : addio a Maria Bueno - Una leggenda : 11.12 Il Tennis mondiale dice addio ad una leggenda: è morta a 78 anni la brasiliana Maria Esther Bueno,ricoverata da circa un mese per un tumore alla gola. Nata nel 1939 a San Paolo, la Bueno vinse il suo primo titolo importante in doppio a Wimbledon nel 1958 in coppia con la Gibson. Poi una carriera memorabile in singolare: tre titoli a Wimbledon (1959, 1960 e 1964), quattro all'Us National Championship, antenato dell'Us Open (1959 ...

'Il potere dell'armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus' : Una mostra per promuovere il leggendario volume federiciano e la sua ... : 'Il potere dell'armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus' è il titolo della mostra che si articolerà nei maestosi castelli di Castel del Monte, Bari e Trani. La mostra, nata da un'idea di ...

Una rovesciata da leggenda - è di Ronaldo il gol più bello della Champions : ROMA - Un balzo, nuotando nell'aria. rovesciata, gol, accesso diretto nella leggenda del pallone. Cristiano Ronaldo batte Bale, appartiene al portoghese il premio ideale di gol più bello della ...

Buffon dal Parma alla Juventus - così è diventato Una leggenda : ... passando per le copertine delle riviste di gossip grazie agli amori di Alena Seredova e Ilaria D'Amico, arrivando alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2006. Ecco tutte le tappe del numero uno. Il ...

Io sono leggenda - film in tv 18 maggio 2018 : Will Smith lotta contro Una strana epidemia : Ogni notte la sua vita è in pericolo perché la notte è il giorno dei padroni del mondo Io sono leggenda: il trailer Per vedere l'intera programmazione di questa sera VAI ALLA GUIDA TV

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - Una grande leggenda azzurra saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Ninalee Allen Craig - morta l'icona di Una foto leggendaria "An American Girl in Italy" : È morta Ninalee Allen Craig un'icona Americana immortalata in un leggendario scatto in bianco e nero dal titolo An American Girl in Italy, realizzato dalla fotografa statunitense Ruth Orkin a Firenze nell'agosto 1951. Craig è morta all'età di 90 anni in un ospedale di Toronto, in Canada, per le complicazioni di un tumore ai polmoni. L'annuncio della scomparsa è stato pubblicato dal Washington Post.Negli Stati Uniti ...

Grande Torino - Una leggenda conquistata sul campo : Torino - E' difficile sintetizzare in poco spazio la montagna di record del Grande Torino. Eccone alcuni: nessuna squadra, in precedenza, aveva centrato lo scudetto con 5 turni di anticipo , impresa ...

“Scie chimiche - la leggenda di Una bufala” : condannato blogger che perseguitava la giornalista scientifica : Rosario Marcianò, blogger “esperto” di scie chimiche, è stato condannato a otto mesi di reclusione per diffamazione a mezzo web nei confronti della giornalista Silvia Bencivelli: lo rende noto La Stampa. Il 16 settembre 2013, sulle pagine di Tuttogreen della Stampa, veniva pubblicato l’articolo dal titolo “Scie chimiche, la leggenda di una bufala“: l’autrice era appunto Silvia Bencivelli, allora collaboratrice ...

Willy Morris : il mondo ha perso Una leggenda del surf : Per il mondo del surf, quello di Willy Morris è un nome indelebile: l'ex atleta Quiksilver , poi rimasto a lavorare nel brand, è scomparso di recente. E il mondo ha perso uno dei più grandi surfer di ...

"Una leggenda il fronte unitario contro la mafia" : "Il tentativo di passare alla seconda, o alla terza, è fallito il 4 dicembre del 2016. Come al solito ci stiamo aggirando tra le macerie della Prima Repubblica, un esercizio sportivo che dura da 25 anni". Così l'ex ministro della Giustizia Claudio Martelli in un'intervista a Formiche commenta le dichiarazioni di Di Maio sulla sentenza per il processo sulla trattativa "Stato-mafia". "Sono molto curioso di leggere le motivazioni, che ...

Sea of Thieves : introdotta Una nave speciale esclusiva per i pirati leggendari : Per i giocatori di Sea of Thieves è ormai una consuetudine, ogni volta che il titolo piratesco di Rare si aggiorna lo studio britannico introduce alcune novità al gioco, e la patch di questa mattina applicata nel corso di una lunga manutenzione non fa eccezione.Gli sviluppatori hanno infatti aggiunto per la prima volta un nuovo set di personalizzazioni che renderanno la vostra nave assolutamente speciale, anche se per acquistarle dovrete prima ...

StarCasinò ti porta allo stadio : in palio Una gara del Milan vicino a Una leggenda : Un pulmino che percorre tutta Italia e va a prendere i tifosi a casa per portarli a San Siro a vedere una partita del Milan accanto a un ex giocatore rossonero. Questa è l’iniziativa organizzata da StarCasinò, uno degli sponsor del club rossonero, che offre la possibilità di andare a seguire una delle partite della […] L'articolo StarCasinò ti porta allo stadio: in palio una gara del Milan vicino a una leggenda è stato realizzato da ...