Un nuovo trailer rivela la data d' uscita di Pool Panic

E3 2018 : Death Stranding e il significato di ciò che abbiamo visto nel nuovo trailer - articolo : Death Stranding, uno dei titoli più attesi e chiacchierati del momento, è tornato a mostrarsi sul palco della conferenza E3 di Sony, come largamente anticipato da Shawn Layden e Hideo Kojima in persona. Mentiremmo se vi dicessimo che quest'apparizione ci ha lasciato pienamente soddisfatti e il motivo di ciò è più psicologico di quanto si possa pensare: da amante impacciata a cacciatrice spietata, Ellie ha mostrato in pochi minuti la caratura del ...

E3 2018 : Fire Emblem : Three Houses si mostra in un nuovo trailer : Fire Emblem: Three Houses si mostra con un nuovo trailer in occasione dell'E3 di Nintendo. Come possiamo vedere, il nuovo filmato introduce gameplay, personaggi e la storia che ci attende. Questo nuovo capitolo della celebre serie arriverà su Nintendo Switch nella primavera del 2019, come possiamo vedere alla fine del trailer. Fire Emblem: Three Houses è un RPG tattico a turni che introdurrà nuove sfumature strategiche per la serie, come ...

E3 2018 : Super Smash Bros. Ultimate è il nuovo capitolo della serie - ecco un trailer dedicato all'enorme roster di personaggi : Nel corso del Nintendo Direct che si sta svolgendo in questi minuti Nintendo ha dedicato una lunga parentesi a Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro che proporrà un roster di personaggi mai così grande.Il gioco si è preso la scena del Direct con un lunghissimo trailer dedicato all'enorme roster di personaggi, che includerà tutti quelli dei precedenti capitoli del franchise.[news in fase di ...

E3 2018 : The Sinking City si mostra con un nuovo trailer : Frogwares e BigBen Interactive hanno presentato nel corso dell'E3 2018 The Sinking City, un titolo open-world con forti elementi investigativi interamente ambientato in un universo di fattura lovecraftiana.Il gioco ha ricevuto inoltre il suo primo trailer, che potete trovare all'interno della notizia e che testimonia le cupe atmosfere di The Sinking City. La data d'uscita del titolo è fissata per il 21 marzo 2019 su PC, PS4 e Xbox One.Che ne ...

E3 2018 : Star Citizen si mostra in un nuovo trailer sul palco del PC Gaming Show : Nel corso del PC Gaming Show che si è tenuto questa notte, Star Citizen è stato tra i protagonisti dell'evento con un nuovo trailer che ha anticipato le novità dell'update 3.2 in arrivo per l'alpha del gioco.Come riporta PCGamesN, il trailer si concentra tanto sul gameplay navale che su quello a piedi, con alcune sequenze interamente dedicate al comparto sparatutto del titolo sviluppato da Cloud Imperium Games. Non è chiaro al momento quando la ...

HITMAN 2 ci porta a Miami con un nuovo Trailer : Warner Bros. Interactive Entertainment ha pubblicato il Miami Gameplay Trailer di HITMAN 2. Il video mostra la vibrante ambientazione di Miami che include l’atmosfera di una gara motoristica in pieno svolgimento insieme a un ricco assortimento di dispositivi, armi e inaspettati travestimenti per l’Agente 47. HITMAN 2: Miami si mostra in un Trailer HITMAN 2 porta il giocatore in tutti gli angoli del mondo e ...

E3 2018 : il nuovo trailer di Just Cause 4 si focalizza sulle potenzialità dell'Apex Engine : Just Cause 4, come saprete, è trapelato su Steam un po' in anticipo rispetto all'E3, ma ciò non ha impedito agli sviluppatori Avalanche Studios di pubblicizzare il nuovo titolo. Il nuovissimo trailer appena rivelato da Square Enix si concentra sul nuovo Apex Engine.Come segnala Dualshockers, Avalanche Studios sta trasformando la serie Just Cause con un nuovo motore. E sì, il nuovo Engine mostra tutto ciò che il gioco ha da offrire graficamente. ...

nuovo trailer di Suits 8 senza Meghan Markle e Patrick J. Adams : rivelato il nome dello studio legale : Il dopo Meghan Markle e Patrick J. Adams sta per iniziare e il Nuovo trailer di Suits 8 alza il velo su quello che sarà la serie senza di loro. Proprio nelle scorse ore Usa Network ha rilasciato il video che rivela nuovi dettagli sulla stagione numero otto, la prima senza Mike e Rachel che, proprio nel finale della settima, si sono detti sì al cospetto di amici e parenti prima di partire per una nuova avventura. Come sarà lo studio legale ...

E3 2018 : annunciata la data di uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

E3 2018 : Kingdom Hearts III torna a mostrarsi con un nuovo spettacolare trailer : Square Enix ha da poco concluso la sua conferenza E3 2018 e, anche se non si è trattato di uno show particolarmente ricco, abbiamo avuto modo di vedere ancora una volta l'atteso Kingdom Hearts III.Questo trailer è stato originariamente svelato durante il concerto Kingdom Hearts Orchestra di sabato scorso e mostra un sacco di elementi interessanti.Come riporta Dualshockers, prima di tutto vediamo un incontro ravvicinato tra Sora e Xigbar di ...

E3 2018 : un nuovo trailer per Final Fantasy Stormblood : Questa sera alla conferenza di Square Enix per l'E3 è salito sul palco Final Fantasy 14: Stormblood con un nuovo trailer che rivela numerosi dettagli della nuova espansione e del nuovo aggiornamento Under the Moonlight.E' stato presentato anche l'aggiornamento Under the Moonlight ed una collaborazione con il franchise di Monster Hunter, tramite la quale i nostri personaggi di Final Fantasy 14 potranno ottenere oggetti, costumi e altri amminicoli ...

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

Sonic arriva all’E3 con il nuovo gameplay trailer di Team Sonic Racing : Allacciate le cinture fan di Sonic e preparatevi a vincere la gara! Questa settimana, SEGA parteciperà all’ Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 per mostrare contenuti, ma visti finora, tratti dall’esperienza di Racing multiplayer recentemente annunciata, Team Sonic Racing, sviluppata da Sumo Digital. Sonic sfreccia all’E3 Per coloro che sono diretti allo show o si terranno aggiornati con le ultime news da ...