Un nuovo pensiero critico per la cultura progressista | tra organizzazione del lavoro e

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Per gli storici blocchi di destra e sinistra le elezioni politiche del 4 marzo hanno confermato gli importanti cambiamenti intravisti nelle prodromiche elezioni del 2013.Nel campo conservatore sembra oramai al termine la capacità egemonica di Silvio Berlusconi, la cui proposta liberista e insieme corporativa era risultata prevalente sin dal 1994; sull'altro versante, appare esaurito l'impianto politico alla base dell'Ulivo, prima, e del Partito Democratico, poi, incardinato sulla fiducia in una crescita economica perenne e sull'ottimismo verso il progetto di integrazione economica e politica europeo. Un'impostazione originata negli anni '90 e sostanzialmente immutata fino a Renzi.È su queste premesse che in soli 5 anni i partiti di Salvini e Di Maio insieme hanno raggiunto la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento e tra i votanti – cosa avvenuta ...