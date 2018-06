Un giudice ha stabilito che AT&T e Time Warner possono avviare la loro fusione da 85

Trump non può bloccare quelli che lo criticano su Twitter - lo ha stabilito un giudice : Una giudice di New York ha spiegato come mai il presidente americano Donald Trump non può bloccare chi tenta di entrare in contatto con lui su Twitter . La possibilità di reagire ai frequenti tweet presidenziali fa parte dell'esercizio della libertà di espressione protetta dal primo emendamento della Costituzione: Trump viola questo principio bloccando alcuni detrattori.Continua a leggere

