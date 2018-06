ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | l’appello di Macron | “Non cediamo alle emozioni” 13

Diplomati magistrali - ecco il DDL Malpezzi (PD) : ULTIME NOTIZIE 13/06 : ultime notizie 13 giugno. Oggi la senatrice Simona Malpezzi del PD ha presentato la proposta legislativa per risolvere la grave questione dei Diplomati magistrali, così come preannunciato ieri in un nostro articolo. Secondo la senatrice Dem, il testo presentato oggi potrebbe essere approvato attraverso un Decreto d’urgenza. Questa prospettiva eviterebbe problemi e conflitti per quel […] L'articolo Diplomati magistrali, ecco il DDL Malpezzi ...

ANCONA - ECCO CHI È ‘L’UNTORE’ HIV ARRESTATO/ ULTIME NOTIZIE video : la provocazione - “virus Aids non esiste” : ANCONA, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: video, ARRESTATO. Ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:07:00 GMT)

Roma - incidente stradale sulla Pontina : morto motociclista/ ULTIME NOTIZIE : strada chiusa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Terrorismo Isis - 9 anni a Fatima : prima foreign fighter italiana/ ULTIME NOTIZIE : condannata anche in Appello : Terrorismo, 9 anni a Fatima, la prima foreign fighter italiana e latitante dal 2014. Arriva oggi la conferma della pena inflitta in primo grado da parte dei giudici dell'Appello di Milano.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:38:00 GMT)

MELZO - RITROVATO IL CORPO DI SARA LUCIANI A PAULLO/ ULTIME NOTIZIE : il fidanzato Manuel si era impiccato : MELZO, SARA LUCIANI sparita da giorni: RITROVATO il CORPO a PAULLO. Ultime notizie: una terza persona in auto con lei e il fidanzato? Manuel Buzzini è stato trovato impiccato sabato(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Governo - 6 sottosegretari e 39 viceministri : lista completa/ Video ULTIME NOTIZIE - giuramento a Palazzo Chigi : Governo, nominati 6 sottosegretari e 39 viceministri: la lista completa. ultime notizie: Tlc a Di Maio, Siri alle Infrastrutture e Crimi all'editoria.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:18:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Lavori gravosi - in Gazzetta Ufficiale le nuove regole (ULTIME notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, QUOTA 100 con 64 anni d'età e 36 anni di contributi: provvedimento in autunno, il commento del dem Cesare Damiano che avverte sull'APE social. Il nuovo Decreto pubblicato ieri stabilisce che le domande vengano presentate, in modalità esclusivamente telematica, all'INPS, secondo il modello predisposto dall'istituto e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La regolamentazione sui Lavori gravosi ...