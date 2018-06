UFFICIALE | Usa | Canada e Messico ospiteranno il Mondiale nel 2026

Premier League - UFFICIALE la pausa invernale dal 2019-20 : due settimane di stop parziale a febbraio : La Premier League cambia pagina ed entra in una nuova era. Nulla di clamoroso, per la verità, ma un cambiamento di certo storico, soprattutto per le abitudini della lega più ricca e famosa del mondo. Il massimo campionato inglese, infatti, dalla prossima edizione si fermerà per una prima storica pausa invernale. Una specie di eresia per l'intasatissimo calendario delle squadre inglesi, che ...

Legacies ha una data UFFICIALE di debutto? Lo spin off di The Originals presto in onda negli Usa : Legacies ha una data ufficiale per la première? I fan sembrano concordare sul fatto che ci sia già una data e che questa sia quella dell'11 ottobre. Al momento non c'è ancora niente di ufficiale da parte di The CW che nei giorni scorsi ha annunciato il suo calendario ma senza spingersi oltre e dare date certe ai fan delle sue serie. Quello che è certo è che, facendo due calcoli, visto che la serie è stata collocata nel giovedì sera proprio in ...

Essential rilascia un update per chi usa Android P beta e Android 8.0 Oreo per ZTE Axon 7 disponibile in via non UFFICIALE : Essential si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento per gli utenti che hanno installato la versione beta di Android P. Ecco tutti i dettagli L'articolo Essential rilascia un update per chi usa Android P beta e Android 8.0 Oreo per ZTE Axon 7 disponibile in via non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Pattinaggio artistico - pausa dalle competizioni per Aljona Savchenko e Bruno Massot. Ritiro UFFICIALE per Megan Duhamel ed Eric Radford : In questo momento di stallo per la disciplina del Pattinaggio di figura, arrivano due importanti notizie dal mondo delle coppie di artistico: la prima riguarda la coppia tedesca formata da Aljona Savchenko e Bruno Massot. I Campioni Olimpici e Mondiali, durante un incontro con la stampa tedesca ad Amburgo, hanno infatti comunicato ai media la scelta di non partecipare alla prossima stagione, prendendosi dunque una meritata pausa dalle ...

L’UFFICIALE USAF GUY KIRKWOOD : QUESTI ESSERI VENIVANO IN PACE : L’UFFICIALE USAF GUY KIRKWOOD: QUESTI ESSERI VENIVANO IN PACE Intervista a Guy KIRKWOOD, alias “Mel Noel“, pilota USAF ritiratosi con il grado di luogotenente e con un vasto bagaglio di esperienze di contatti con una aviazione non terrestre. Ho incontrato e intervistato per la TV della Svizzera Italiana, Guy KIRKWOOD, alias Mel Noel – questo era lo pseudonimo dietro cui si è nascosto a lungo – ...

Terrorismo - il portavoce UFFICIALE dell'Isis : "Attaccate gli Usa e anche la Russia" : Nuovo discorso di Abul-Hasan Al-Muhajir: "Fate di questi paesi il teatro di tutte le vostre operazioni". Oggi la sentenza su Salah Abdeslam

RIMINI - UFFICIALE NATO SEMINUDA E UBRIACA IN SPIAGGIA/ Soldatessa Usa : escluso lo stupro - ma non ricorda nulla : Una donna tenente dell'esercito americano ritrovata SEMINUDA e UBRIACA in una SPIAGGIA di RIMINI, non è stata violentata solo aveva bevuto parecchio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:07:00 GMT)

