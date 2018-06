“Ufficiale | si sposa!” La supervip fa il grande passo Si sa anche la data del grande

caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 giugno 2018) È una delle cantanti più amate, con la sua voce inconfondibile e quelle canzoni che sanno unire alla perfezione la potenza e la dolcezza. Èmolto amata per il suo saper cantare la donna in generale, la femminilità, l’amore mala vita quotidiana con tutto quel che comporta. E, cosa molto più importante, a detta di tutti, lei è una di quelle che resta sempre naturale, sempre se stessa, ed è per questo che piace e che è adorata dai fan. Stiamo parlando di Noemi, e lo facciamo perché adesso la notizia che arriva è davvero ufficiale: Noemi si sposa! Dopo le varie indiscrezioni, è finalmente trapelata laufficiale del matrimonio. L’evento è stato fissato il prossimo 22 giugno a Roma. A farlo sapere è il settimanale Di Più Tv, che ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio di Veronica Scopelliti (questo il vero nome di Noemi) e Gabriele Greco. La coppia si sposerà ...