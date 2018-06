calcioefinanza

: RT @MarcoIaria1: Ufficiale: assegnati a Sky e Perform i diritti tv della Serie A 2018-21. - mariocaruso90 : RT @MarcoIaria1: Ufficiale: assegnati a Sky e Perform i diritti tv della Serie A 2018-21. - spaziocalcio : UFFICIALE: #Sky e #Perform si aggiudicano i diritti TV per il triennio 2018-2021 della #SerieA - GiacomoMoccetti : RT @CalcioFinanza: +++ Ufficiale, i diritti tv della Serie A 2018/21 assegnati a Sky e Perform +++ -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) “I tre pacchetti sono statia Sky e. Mediaset non ha presentato nessuna offerta. Le offerte sono state migliori a rispetto a quanto ci aspettavamo”. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha annunciato l’assegnazione dei tre pacchetti principali per itvA per il/21 a Sky e. IN … L'articolo, itv/21a Sky e