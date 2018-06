Udine | spara alla moglie davanti al notaio e poi si uccide

Udine : spara alla moglie e si uccide : 11.36 Un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita, in uno studio notarile di Udine . Testimone del fatto di sangue il notaio, davanti al quale la coppia stava firmando l'atto di vendita di una casa in comune, dopo la decisione di separarsi. Mentre il professionista procedeva con la stipula, l'uomo ha estratto una pistola, ferendo a morte la moglie e poi suicidandosi.

