Udine | 80enne spara alla moglie davanti al notaio e poi si uccide

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ha ucciso landoleale altre cinque persone, poi si è tolto la vita. Le vittime dell’omicidio-suicidio avvenuto intorno alle 10 del mattino in uno studio notarile del centro disono Giuliano Cattaruzzi e Donatella Briosi. I due avevano avviato un procedimento di separazione e si trovavano dalper vendere la casa comune a un’altra coppia, presente nello studio per firmare l’atto. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia, che è intervenuta sul posto, durante la discussione e le pratiche di rito a un certo punto l’uomo, 80 anni, ha estratto una pistola e hato, 64 anni, colpendolanuca e ferendola a morte. Poi si è spostato in un’altra zona della stanza e ha rivolto l’arma contro se stesso,ndosi. A quanto si apprende, anche uno degli avvocati che si trovava nello studio è rimasto ...