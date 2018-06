U&D | scoppia la coppia formata da Nicolò e Virginia | ' Solo affetto ma niente amore'

Blastingnews

(Di mercoledì 13 giugno 2018) U&D:Brigante eStablum sono stati i protagonisti di una delle scelte più emozionanti che hanno caratterizzato l'ultima edizione del programma. Sono passate poche settimane da quel momento e già da adesso spira un'aria di crisi sullache sembra non essere più tale. Dopo voci insistenti in merito, infatti, è diventato ufficiale l'annuncio che i due ragazzi si sono lasciati definitivamente ponendo fine al legame che li univa. Nessun dissapore particolare sembra essere all'origine della scelta, maturata sia dache da. La colpa sarebbe semplicemente del fatto che non è scoccata la scintilla dell'! La scelta a U&D e l'inizio della vita reale insieme Fino al momento in cuiha scelto la bella modella trentina, tutto sembrava andare alla perfezione tra i due ragazzi. L'intesa era massima così come l'interesse e la voglia di scoprirsi ...