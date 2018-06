Tutto sul nuovo museo digitale che apre a Tokyo

Alessandro Del Piero - Tutto sull'ex calciatore : vita privata - moglie - figli : Come riporta DiLei, nel 2000 è entrato a pieno titolo tra i giocatori più ricchi del mondo. Fonte Foto: https://www.instagram.com/AlessandrodelPiero/?hl=it

Mirabelli show sul calciomercato del Milan : “Donnarumma - Thiago Silva e lo scambio Falcao-Andrè Silva - vi dico Tutto” : Milan attento su più fronti in merito al calciomercato che sta per decollare definitivamente, Mirabelli fa il punto della situazione Il Milan attende la sentenza Uefa per poi scatenarsi sul mercato, ma già Massimiliano Mirabelli, ds del club rossonero, sembra avere le idee chiare in merito ad alcuni affari. Il dirigente del Milan, interpellato da Premium Sport, ha analizzato in primis la questione legata a Donnarumma: “Ora c’è ...

Calciomercato Milan - Mirabelli allo scoperto : Tutto sullo scambio Falcao-André Silva e su Thiago Silva : Calciomercato Milan – Milan attivo in questi primi giorni di Calciomercato, l’obiettivo è accontentare il tecnico Gennaro Gattuso in ogni richiesta. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni da parte di Mirabelli ai microfoni di Premium Sport: “Donnarumma? Ora c’è silenzio attorno a lui, fa anche bene viste le tante cose dette. È un patrimonio del calcio italiano e pensiamo di tenerlo a lungo. Anche Raiola è ...

Bianca Guaccero : età - altezza - peso e figli. Tutto sull’attrice e conduttrice italiana : Attrice, cantante, conduttrice: Bianca Guaccero è un’artista poliedrica molto amata dal pubblico italiano. Nasce a Bitonto (Bari) il 15 gennaio 1981. Le prime esperienze artistiche risalgono all’infanzia, con il coro dello “Zecchino d’oro”. Nel 1995 ha solo quattordici anni quando la mamma la iscrive a sua insaputa al concorso di bellezza della sua città, “Miss Bitonto”. Per un anno partecipa a ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per forti temporali - sopratTutto sul settore settentrionale e sul Verbano : In vigore anche oggi l’Allerta gialla per i forti temporali previsti sul Piemonte: Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) rende noto che sono attese piogge intense sul settore settentrionale della regione e in particolare sul Verbano. In alcune zone i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Domani rovesci e temporali dovrebbero spostarsi sul sud del Piemonte. Atteso un rapido ...

Calciomercato Genoa - Tutto sul centrocampo : avviata un’altra importante trattativa : Calciomercato Genoa – tutto sul centrocampo. Il Genoa ha le idee chiare per la prossima stagione e ha individuato nella mediana il reparto che ha bisogno di maggiori innesti. In particolar modo continuano i colloqui con il Milan per Bertolacci, così come quelli con la Juventus per Mandragora e Sturaro. Nome nuovo nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti in corso con l’ex Benevento Sandro, ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : Tutto fermo sulla rete carburanti : Nessun movimento sulla rete carburanti italiana: non si registrano nuovi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Prezzi praticati sul territorio all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,645 ...

Jump Force - Tutto cio' che sappiamo sul nuovo titolo di Bandai Namco - SpazioGames.it : Rufy affrontare Frieza in quello che sembra essere il nostro mondo. A conferma del fatto che sono tutti i loro mondi ad essersi uniti al nostro, e che non vi sono stati unicamente proiettati i ...

Diretta/ Halep Stephens (risultato 2-1) finale Roland Garros 2018 - la rumena : "È Tutto irreale" : Diretta Halep Stephens, info streaming video e tv: la finasle femminile del Roland Garros 2018 si gioca tra la rumena, numero 1 Wta, e l'americana che ha vinto gli Us Open nove mesi fa(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Formula 1 in Canada - la guida del pilota : vi spieghiamo Tutto sul circuito Gilles Villeneuve : circuito veloce e che richiede tanta potenza. La Formula 1 è in Canada per la settima tappa della stagione e qui vi sveliamo tutti i segreti del circuito Gilles Villeneuve . Si tratta di una pista tra ...

Slimefest 2018 OGGI a Mirabilandia! Tutto quello che c’è da sapere sull’evento : L'evento musicale degli amici di Nickelodeon The post Slimefest 2018 OGGI a Mirabilandia! Tutto quello che c’è da sapere sull’evento appeared first on News Mtv Italia.

Ufficializzato anche in Europa l’Honor 7S : Tutto sull’hardware dell’entry-level : Ufficializzato anche per l'Europa l'entry-level Honor 7S, che all'inizio si pensava essere un'esclusiva pakistana. La divisione europea del brand cinese ha diffuso la notizia via Twitter, aggiungendo anche un poster esemplificativo raffigurante il terminale in ogni angolazione. Per quanto ci riguarda, il modello debutterà sul nostro mercato nelle colorazioni nera e blu. Quanto a specifiche tecniche, la situazione è la seguente: schermo da ...

Tutto quello che c’è da sapere sul G7 : Conte viene accolto da Roy Norton, capo del Protocollo del Canada, al suo arrivo nel paese per il summit dei leader del G7 che si terrà a Charlevoix (Foto: GEOFF ROBINS / AFP / Getty Images) Venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno in Canada è tempo del Gruppo dei Sette (G7), il vertice dei leader politici delle sette nazioni con la ricchezza netta più importante al mondo. Oltre all’Italia ne fanno parte Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno ...

F1 - Vettel punta Tutto sul motore 2 della Ferrari : “potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la vittoria” : Sebastian Vettel ha parlato delle novità portate dalla Ferrari in Canada, sottolineando come il motore giocherà un ruolo importante ai fini della vittoria Archiviato il Gp di Monaco, la Ferrari si prepara adesso al prossimo appuntamento di Montreal, terra di conquista nelle ultime stagioni di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, però, partirà quest’anno avvantaggiato rispetto al rivale della Mercedes, dal momento che potrà disporre del motore ...