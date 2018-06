Tutto pronto per la Festa della musica | al via il 21 giugno

AMICI 2018/ Tutto pronto per la prossima edizione : al via i casting - ecco come partecipare : AMICI 2018, la rivincita di Irama e Maria De Filippi: il giovane cantautore e la conduttrice sono i due vincitori del talent show di canale 5. ecco perché.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:04:00 GMT)

VASCO ROSSI - CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO/ Scaletta : Tutto pronto per stasera - l’incoraggiamento dei fan : VASCO ROSSI, CONCERTO allo STADIO OLIMPICO di ROMA oggi, lunedì 11 giugno: bagno di folla per il rocker di Zocca. Orari, biglietti, Scaletta e tutto quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:39:00 GMT)

Pallavolo – Nations League femminile : Tutto pronto a Eboli - le azzurre debuttano contro la Thailandia : La Nazionale femminile di Pallavolo debutterà domani a Eboli contro la Thailandia, nella prima partita della Volleyball Nations League tutto è pronto a Eboli per l’ultimo round della Volleyball Nations League femminile, dal 12 al 14 giugno al PalaSele scenderanno in campo la nazionale italiana, il Brasile, la Thailandia e il Belgio. Di fronte al pubblico campano Chirichella e compagne si giocheranno le proprie chances di qualificarsi alla Final ...

Due possibili date per la presentazione del Samsung Galaxy Note 9 : Tutto pronto ad agosto : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 9 e le principali caratteristiche che renderanno la sua scheda tecnica diversa da quelle degli altri top di gamma. In attesa che tra fine giugno e luglio arrivino ulteriori rumors come quelli che abbiamo preso in esame in queste ore sulle nostre pagine, oggi tocca concentrarsi sulla probabile data in cui si avrà la sua presentazione ufficiale. A quanto pare, ...

Tutto pronto per il Premio Cinema di Quiliano : due giorni con al centro il cinema e la comunità : 'Il sentiment che vogliamo tenere tenere del Premio è la cordialità e l'artigianità, si tratta di incontri per chiacchierare di cinema in un clima più che amichevole, ogni anno è una prima edizione, ...

Tutto pronto per Temptation Island 2018 : al via le riprese e riconfermato Filippo Bisciglia alla conduzione : Uomini e donne è finito in panchina ma adesso è Tutto pronto per Temptation Island 2018. I redattori e gli autori che lavorano al fiando di Maria De Filippi sono pronti a dare vita alla nuova edizione del reality show sui sentimenti e proprio Raffaella Mennoia ha aggiornato la partenza per la Sardegna prevista per oggi. Quest'anno la nuova edizione ha preso il via più "tardi" e andrà in onda, di conseguenza, per via dei Mondiali di calcio ...

Buffon-Psg - Tutto pronto per l’annuncio : cifre da capogiro ed assalto alla Champions League! : Gigi Buffon si appresta a firmare un biennale con il Psg, accordo da urlo per il portiere che lascia la Juventus dopo numerosi successi Per l’annuncio di Gigi Buffon al Psg, mancano ormai solo pochi dettagli. Il portiere ex Juventus si appresta ad approdare alla corte di Tuchel, un affare davvero importante per i parigini che si accaparrano un uomo spogliatoio, un grande estremo difensore ed anche uno “sponsor” di primissimo ...

Zagarolo. Tutto pronto per far ripartire la Radiologia : Riapre oggi, lunedì 11 giugno, il servizio di Radiologia presso la Casa della Salute di Zagarolo (Roma). Installato e funzionante

Kim Jong Un arriva a Singapore : Tutto pronto per il summit con Trump nel super hotel blindato : Donald Trump e Kim Jong-un sono arrivati e sono pronti per accomodarsi allo stesso tavolo. A Singapore, martedì, va in scena l'attesissimo summit tra il presidente degli Stati Uniti e il...

Vertice di Singapore : Tutto pronto per l'incontro fra Trump e Kim Jong un : ... il presidente statunitense sta infatti insistendo da giorni, e al G7 ha lo ha ribadito, sul rientro di Mosca nel Gruppo dei paesi maggiomente industrializzati al mondo. Putin ha poi ricordato che ...

Msc Crociere : Tutto pronto a Genova per il varo Seaview : tutto pronto a Genova per il varo di Msc Seaview, la più grande nave da crociera mai realizzata in Italia (capace di ospitare 5.331 persone, più 1.413 d’equipaggio). Il battesimo in una serata di gala presente la madrina Sophia Loren, Michelle Hunziker, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Matteo Bocelli (figlio di Andrea). Con l’armatore Gianluigi Aponte e i vertici della Compagnia, i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il ...

Tutto pronto per la LT Cup 2018 giunta all'ottava edizione : start 25 Giugno a Savoca. : Come ogni anno l'estate è alle porte, e quindi è giunto il momento di LT Cup, per l'ottavo anno consecutivo il torneo ormai divenuto appuntamento fisso per gli appassionati di calcio e non solo ...

Atletica – Campionati del Mediterraneo U23 - Tutto pronto per l’attesa manifestazione giovanile : tutto pronto per i Campionati del Mediterraneo U23 di Jesolo, in programma nel week-end a Jesolo Si inizia con il… Sorriso. I Campionati del Mediterraneo U23 di Jesolo (Venezia), in programma sabato 9 e domenica 10 giugno dalle 15.00 allo stadio Armando Picchi, hanno vissuto oggi il loro primo appuntamento ufficiale sulla terrazza sul mare di Villa Sorriso, affacciata sulle spiagge che caratterizzano la nota località turistica veneziana. Ad ...