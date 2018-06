Tumore del colon-retto | mezzo milione di italiani vive dopo la diagnosi

Sorellina sta morendo di Tumore - il saluto del bimbo di 6 anni commuove il mondo : ... alla sua migliore amica, alla sua Sorellina', ha dichiarato il papà al Daily Mail , distrutto dal dolore per la terribile perdita, 'Non è così che dovrebbe andare, ma questo è il mondo in cui ...

La sorellina sta morendo di Tumore - l'ultimo saluto del bimbo di 6 anni commuove il mondo : Ad immortalare la scena che ha commosso tutto il mondo è stato il papà della piccola Adalynn 'Addy' Joy Sooter, morta a 4 anni a causa di una malattia incurabile. Nel 2016 alla bambina è stato ...

Tumore alla prostata : un test della saliva per individuare i soggetti a rischio : Un test della saliva per individuare i soggetti più a rischio di Tumore alla prostata. Si tratta di un nuovo test del Dna che cerca i geni responsabili di un alto rischio di questo Tumore, che si pensa possano essere presenti in un uomo su 100. Il nuovo test sarà testato su 300 uomini in tre ambulatori di medicina generale di Londra (GB). Al momento non esiste un test unico e affidabile per il cancro alla prostata. La misurazione del Psa ...

Cancro al seno - iniezione sotto pelle prima dell'intervento scioglie un tipo di Tumore : Tra questi il Pascale, che si è però distinto per aver introdotto per la prima volta al mondo una formulazione innovativa che riunisce i due farmaci in un'unica somministrazione da iniettare ...

Tumore al pene - la malattia "sconosciuta" : come si scopre e come si può evitare l'asportazione dell'organo : Pudore, poca prevenzione e diagnosi tardive: per questo il Tumore al pene è pericolosissimo. Poco diffuso (ne soffre un uomo su centomila), ha registrato nel solo 2017 500 nuovi casi. I più colpiti sono gli over 50 e in particolare gli over 75 anni, e come spiega Leggo.it tre pazienti su 4 sono anco

Lisa a Ora o mai più racconta del Tumore al cervello : applausi e lacrime in studio : La cantante Lisa a Ora o mai più e il tumore del cervello: standing ovation dopo la canzone Sempre Lisa è tornata in tv. La cantante è tra i protagonisti di Ora o mai più, il nuovo show di Amadeus su Rai Uno. A differenza di altri colleghi, la carriera dell’artista – vero nome AnnaLisa […] L'articolo Lisa a Ora o mai più racconta del tumore al cervello: applausi e lacrime in studio proviene da Gossip e Tv.

Tumore al seno : il ballo migliora la qualità della vita : Dancing with Health, ovvero come migliorare ballando la qualità di vita delle pazienti con Tumore al seno. E’ il progetto proposto da IncontraDonna Onlus e coordinato dall’Università degli studi di Roma Foro italico, presentato oggi nella Sala rossa del Polo natatorio del Foro italico. Ideatori di un protocollo di danza ad hoc i maestri di ballo e volti notissimi al grande pubblico Carolyn Smith e Samuel Peron, che avranno il ruolo ...

Manfredonia - "IIREGATA GARGANO IN ROSA" A SOSTEGNO DELLA LOTTA AL FEMMINICIDIO ED AL Tumore AL SENO : Ma, oltre che di prevenzione e salute, la manifestazione vuole affrontare il delicato tema del FEMMINICIDIO e DELLA violenza sulle donne, purtroppo sempre più al centro DELLA cronaca nera nazionale. ...

Matilde - morta a 14 anni per un Tumore. La lettera del padre commuove tutti al funerale : FERMO - Neanche uno spazio vuoto tra i banchi del duomo. Chi non ha trovato posto è rimasto in piedi. In tanti anche fuori dalla chiesa. Una chiesa gremitissima soprattutto di giovani che ieri ...

Tumore del polmone : nivolumab con chemioterapia mostra una sopravvivenza libera da progressione migliore : Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) ha presentato oggi i risultati di una parte dello studio di Fase III CheckMate -227, che ha valutato la combinazione di nivolumab e ipilimumab a basso dosaggio e di nivolumab con la chemioterapia vs sola chemioterapia in prima linea in pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato con espressione di PD-L1 < 1%, a istotipo squamoso e non squamoso (Part 1b). I dati mostrano che ...

Tumore al seno con metastasi - curato con le cellule immunitarie della stessa paziente : Nuove prospettive di cura contro il Tumore, grazie ai risultati di un primo studio clinico immunoterapico su una sola paziente. Sono state usate le cellule immunitarie della paziente per uccidere un Tumore al seno in stadio avanzato già con metastasi. Si tratta di un ok per la fattibilità di questo approccio terapeutico dimostrato dal gruppo di Steven Rosenberg del National Institutes of Health di Bethesda in Maryland. I risultati sono stati ...

Tumore del rene : il tasso di risposta globale raggiunge quasi il 40% con pembrolizumab in prima linea : È efficace l’immunoterapia nei pazienti colpiti da Tumore del rene metastatico mai trattati in precedenza (in prima linea). Lo dimostrano i risultati di un’analisi ad interim dalla Coorte A dello studio di fase II KEYNOTE-427 su 110 pazienti, presentati al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), che ha valutato pembrolizumab, terapia immunoterapica anti-PD-1, nel trattamento di prima linea del carcinoma renale a cellule ...

L’importanza dell’approccio multidisciplinare nella gestione del Tumore metastatico del colon-retto : Carmelo Pozzo, professore di oncologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, ci parla dell’approccio multidisciplinare nella gestione del tumore metastatico del colon-retto. Infatti, la cura di questo tumore necessita dell’apporto di vari specialisti, tutti con una specifica esperienza e coordinati per la gestione di ciascun caso. ? Oncologo medico, chirurgo, radiologo, radiologo interventista, anatomopatologo e radioterapista ...