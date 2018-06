Tucson e Santa Fe nella flotta Hyundai per #Russia2018

Auto – Tucson e Santa Fe nella flotta di veicoli Hyundai per i Mondiali di Russia 2018 : Hyundai fornirà 530 veicoli ufficiali durante la Coppa del Mondo di Russia 2018 che saranno utilizzati per il trasporto di giocatori, ufficiali di gara e delegati per tutta la durata dei Mondiali Hyundai fornirà una flotta di 530 veicoli in occasione dei Mondiali di Russia 2018. La cerimonia di consegna, tenutasi al Luzhniki Stadium di Mosca, è stata un’ulteriore occasione per celebrare l’importante e longeva partnership tra Hyundai e FIFA e ...