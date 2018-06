Trump | ' Vertice con Kim Jong-un ha evitato una catastrofe nucleare'

I rischi sul cammino di Trump e Kim dopo lo storico vertice : Quando Kim Il-sung, fondatore della dinastia comunista nordcoreana e nonno dell’attuale leader Kim Jong-un, invase la Corea del Sud, il 25 giugno 1950, il presidente americano Trump aveva compiuto 4 anni da pochi giorni, e da allora il conflitto, con la tregua del 1953 ma senza trattati di pace, resta ultimo fantasma della Guerra Fredda. Il vertice...

Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca

Trump - storico vertice di pace con Kim : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Donald Trump ha definito "storico" il vertice appena tenuto con Kim Jong-un, dal quale parte "un messaggio di pace" per l'America, la Corea del Nord e il mondo intero. "Il mio incontro con Kim è stato onesto, diretto e produttivo", ha aggiunto il presidente Usa ringraziando il leader nordcoreano.

Incontro Trump-Kim - presidente Usa : vertice storico - messaggio di pace - : Il presidente americano ha parlato in conferenza stampa dopo lo l'Incontro a Singapore con il leader della Corea del Nord. Il tycoon: "Attueremo e verificheremo la denuclearizzazione completa. ...

Kim-Trump - la foto del vertice di Singapore che passerà alla Storia Le immagini | Il video : Il faccia a faccia, dopo le foto di rito, si è consumato alla presenza dei soli interpreti di fiducia. Ma le figure chiave sono i due consiglieri: Kim Yo-jong e Mike Pompeo

Kim-Trump - storica stretta di mano : un successo il vertice di Singapore : Una stretta di mano durata più di dieci secondi. È questa l'immagine simbolo dell'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione...

Trump-Kim - un successo il vertice di Singapore. Passo verso la pace in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». distensione che promette di portare a un trattato di pace che ponga fine al regime di armistizio che dal 1953 è in vigore nella penisola Coreana...

Successo per il vertice Trump-Kim : la storica stretta di mano fra Usa e Corea del Nord : “Molto, molto bene”. Così ha risposto il presidente Trump ai giornalisti che gli chiedevano come era andato il suo incontro con il leader nordCoreano Kim, subito dopo il loro primo colloquio faccia a faccia. Kim invece ha solo sorriso, senza commentare, quando gli hanno chiesto se era pronto a eliminare le sue armi atomiche....

Kim-Trump - storica stretta di mano a Singapore Il video del vertice |Le foto E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista fra selfie e sorrisi : L’incontro nella blindatissima isola Sentosa, a Singapore, si è aperto alle 9 del mattino ora locale. Il faccia a faccia, dopo le foto di rito, si è consumato alla presenza dei soli interpreti di fiducia. Il presidente Usa: “Faremo un grande lavoro insieme”. Il leader coreano: “Già importante essere arrivati fino a qui”