Trump | per conquistare Kim è bastato un trailer hollywoodiano

Trump si vendica e con un tweet fa perdere un candidato repubblicano che lo aveva criticato : La punizione di Trump è arrivata. Uno dei politici repubblicani che l'aveva duramente criticato, in passato, è stato sconfitto alle primarie del Gop. Mark Sanford , 58 anni, è stato sconfitto in South ...

Come il guerrafondaio Trump ha eliminato uno stato canaglia senza sparare un colpo o perdere un uomo. : Il mondo è stato sull'orlo di una guerra nucleare, per mesi. Quindi la politica del confronto duro ha pagato. Fra ieri ed oggi il meeting diretto fra un presidente degli Stati Uniti ed un leader Nord ...

Netanyahu si congratula per vertice Trump-Kim pensando a Iran : ... Benjamin Netanyahu, si è congratulato con il presidente americano Donald Trump dopo il suo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un e ha sottolineato come la politica degli Stati Uniti porti i ...

Trump : in Nordcorea spiagge immense - perché non farci degli hotel? : Ho detto guarda che vista, perché non farci un bel residence? [...] Potreste avere i migliori hotel del mondo proprio lì. Pensateci, dalla prospettiva immobiliare. Tu hai la Corea del Sud, hai la ...

Trump-Kim Jong-un - accordo denuclearizzazione/ Singapore - Onu “pietra miliare per la pace”. I termini di firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Singapore, Kim: "Insieme a Trump supereremo sfide e scetticismo" Continua a leggere L'articolo Singapore, Kim: "Insieme a Trump supereremo sfide e scetticismo" proviene da NewsGo.

Summit fra Trump e Kim Jong-Un - Rodman in lacrime : “anche merito mio! Io minacciato di morte perchè…” [VIDEO] : Intervistato dopo il Summit fra Trump e Kim Jong-Un, l’ex cestista dei Chicago Bulls e attuale ‘mediatore’ fra le due nazioni, Dennis Rodman, è scoppiato a piangere in diretta tv Donald Trump e Kim Jong-Un si sono finalmente incontrati. I due leader rispettivamente di USA e Corea del Nord, hanno avuto un colloquio storico, un faccia a faccia che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Il merito di questo incontro va dato ...

Da Merkel a Kim - ecco come Trump usa il linguaggio del corpo per dominare i rivali : Kim ha problemi a sedersi? Merkel era raffreddata lo scorso weekend? Chi è interessato alle relazioni internazionali si stupirà a considerare come

Trump E KIM JONG-UN - USA E COREA DEL NORD PER LA STORIA/ Singapore : ma cosa ne pensa la Russia di Putin? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della COREA del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Kim e Trump - teatro perfetto a Singapore. Ma il rischio maggiore per l’intesa sono loro due : L’incontro di Singapore si è concluso con sorrisi, strette di mano e la promessa di “cambiamenti significativi” nei rapporti tra Stati Uniti e Corea del Nord. Washington annuncia la sospensione delle esercitazioni militari con la Corea del Sud nella penisola coreana. La concessione americana è nuova e importante: diverse volte nel passato gli Stati Uniti avevano rifiutato di farla, spiegando che le esercitazioni sono un elemento fondamentale ...

Trump e Kim a lavoro per denuclearizzare la Corea : Teleborsa, - Lavorare insieme per arrivare ad una completa denuclearizzazione della Corea del Nord. E' uno degli obiettivi fissati durante l'incontro storico tra il presidente Usa Donald Trump e il ...

Kim Jong Un ha portato all'incontro con il presidente Trump anche il suo gabinetto personale : C'è un oggetto che Kim Jong Un non dimentica mai di portare con sé: il suo wc personale. Il leader nordcoreano non ha mancato di portarlo neanche all'importante summit con Donald Trump per il disarmo nucleare. La curiosità è stata rivelata dal giornale della Corea del Sud, Chosun Ilbo. A quanto pare, non sarebbe comunque l'unico vezzo del dittatore.Secondo l'indiscrezione, Kim non viaggerebbe mai senza un gabinetto ...

