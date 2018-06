Trump e Kim fanno la Storia | incontro e patto sul nucleare

Trump ringrazia Kim : “Il nostro incontro ha aiutato a evitare una catastrofe nucleare” : L'incontro con Kim Jong-un ha aiutato a evitare una “potenziale catastrofe nucleare”. È quanto ha scritto il presidente americano Donald Trump su Twitter, ringraziandolo “per il primo passo verso un futuro migliore per la sua gente”. Per Trump il summit di Singapore dimostra che il vero cambiamento è possibile.Continua a leggere

Trump ringrazia Kim : “Il nostro incontro ha aiutato a evitare una catastrofe nucleare” : Trump ringrazia Kim: “Il nostro incontro ha aiutato a evitare una catastrofe nucleare” L’incontro con Kim Jong-un ha aiutato a evitare una “potenziale catastrofe nucleare”. È quanto ha scritto il presidente americano Donald Trump su Twitter, ringraziandolo “per il primo passo verso un futuro migliore per la sua gente”. Per Trump il summit di Singapore […] L'articolo Trump ringrazia Kim: “Il nostro incontro ha aiutato a evitare una ...

Trump : 'Vertice con Kim Jong-un ha evitato una catastrofe nucleare' : Il summit con Kim Jong-un a Singapore ha aiutato a evitare una "potenziale catastrofe nucleare". A dirlo è il presidente Usa, Donald Trump, che con un post su Twitter ha ringraziato il leader ...

I rischi sul cammino di Trump e Kim dopo lo storico vertice : Quando Kim Il-sung, fondatore della dinastia comunista nordcoreana e nonno dell’attuale leader Kim Jong-un, invase la Corea del Sud, il 25 giugno 1950, il presidente americano Trump aveva compiuto 4 anni da pochi giorni, e da allora il conflitto, con la tregua del 1953 ma senza trattati di pace, resta ultimo fantasma della Guerra Fredda. Il vertice...

Kim invita Trump che accetta e ricambia : 0.49 Uno scambio di inviti, reciprocamente accettati: Kim ha chiesto a Trump di visitare Pyongyang e il leader Usa ha ricambiato l'invito al leader nordcoreano di andare negli Usa. Lo riporta l'agenzia di stato Kcna,secondo cui il vertice di Singapore ha rappresentato "un cambio di rotta radicale" nelle relazioni tra i due paesi e sottolinea l'importanza dell'accordo per portare avanti azioni " simultanee" per arrivare alla pace e alla ...

Chi è Andrew Kim - l'agente della Cia «artefice» del summit Trump-Kim : NEW YORK - Solo il futuro potrà dire se il summit tra Donald Trump e Kim Jong Un sarà ricordato come l'inizio d'una svolta storica, oppure come un

Trump si vuole fidare di Kim ma l'accordo tra i due è tutto sbilanciato : Oggi però le cose sono diverse, ed è su questi fattori che Trump sta scommettendo: la Cina, che sostiene Pyongyang, è la seconda economia del mondo e quindi molto influente, in Corea del sud Moon si ...

Trump si vuole fidare di Kim ma l’accordo tra i due è tutto sbilanciato : Roma. Pochi minuti dopo le 9 del mattino di martedì, la stretta di mano tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump al Capella Resort di Sentosa, a Singapore, ha dato il via allo show mediatico “più importante del secolo”. Almeno così ha titolato Arirang, la principa

Netanyahu si congratula per vertice Trump-Kim pensando a Iran : ... Benjamin Netanyahu, si è congratulato con il presidente americano Donald Trump dopo il suo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un e ha sottolineato come la politica degli Stati Uniti porti i ...

Netanyahu si congratula per vertice Trump-Kim pensando a Iran : ... contro, la sua aggressività in Medio Oriente, cosa che ha già influenzato l'economia Iraniana", ha aggiunto.L'8 maggio gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo internazionale sul nucleare ...

Donald Trump e Kim Jong-un : 'Due uomini - due leader - un destino' - la storica stretta di mano : ' Molte persone nel mondo - ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong-un - penseranno che sia una specie di film di fantascienza ', e si riferiva chiaramente a quanto stava, seppur desiderato, ...

Cosa prevede il documento congiunto firmato da Trump e Kim a Singapore : ... Kim ha guadagnato ancor più visibilità da giocare sia sul piano internazionale che su quello interno, dove è alla ricerca di una nuova forma di consenso attraverso il rilancio dell'economia. Trump, ...

Trump-Kim Jong-un - accordo denuclearizzazione/ Singapore - Onu “pietra miliare per la pace”. I termini di firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Singapore - Kim : “Insieme a Trump supereremo sfide e scetticismo” : Singapore, Kim: “Insieme a Trump supereremo sfide e scetticismo” Singapore, Kim: “Insieme a Trump supereremo sfide e scetticismo” Continua a leggere L'articolo Singapore, Kim: “Insieme a Trump supereremo sfide e scetticismo” proviene da NewsGo.