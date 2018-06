Trump e i mondiali di calcio | come la questione USA-Iran influenza lo sport

Mondiali Russia 2018 - l’Iran si ritrova senza scarpini : Nike ritira la fornitura dopo le sanzioni di Trump : Alcuni li hanno chiesti in prestito ai loro compagni di club, altri sono semplicemente andati in un negozio a comprarseli nuovi, come persone comuni. A pochi giorni dalla loro partita d’esordio ai Mondiali di Russia 2018, in programma venerdì 15 giugno contro il Marocco, i calciatori dell’Iran si sono ritrovati senza scarpini. Tutta colpa delle recenti sanzioni decise da Donald Trump contro Teheran, che hanno convinto la Nike a ...

Snooker - Mondiali 2018 : Judd Trump batte Ricky Walden - ai quarti anche Mark Williams : È stato completato oggi il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di Snooker. Nella giornata di oggi sono tornati a fronteggiarsi Ricky Walden e Judd Trump, per dirimere la parità di ieri. A vincere è stato il numero quattro del mondo, che ha prevalso per 13-9, volando ai quarti dove affronterà John Higgins, che già ieri si era sbarazzato di Jack Lisowki per 13-1. Uno scontro davvero entusiasmante, remake della finale di sette anni fa. anche ...

Snooker - Mondiali 2018 : Higgins ai quarti di finale - Ding ipoteca il pass - Walden-Trump in parità : Al Crucible Theatre di Sheffield proseguono i Mondiali 2018 di Snooker con quattro match degli ottavi di finale. Prova di forza dello scozzese John Higgins, già quattro volte Campione del Mondo che ha surclassato l’inglese Jack Lisowski (giustiziere di Stuart Bingham al primo turno) con un netto 13-1. Ora Higgins sfiderà il vincente del derby inglese tra Ricky Walden e Judd Trump, attualmente in perfetta parità (8-8). Il gallese Mark ...

Trump in campo per ‘Soccer’ : “vergogna se Mondiali 2026 non in America” : Donald Trump in campo per il soccer. Gli Stati Uniti puntano ad organizzare i Mondiali di calcio 2026 con Canada e Messico. E il presidente, ovviamente con un tweet, va all’attacco del Marocco, unico rivale della candidatura americana, e delle nazioni che potrebbero sostenere il progetto del paese africano. Nel cinguettio non viene nominata nessuna nazione e non c’è alcun riferimento alla alla Fifa, la Federcalcio internazionale che ...

Mondiali 2026 - Trump : «Vergogna se ci fosse pressione contro la proposta Usa» : Il presidente degli Stati Uniti d'America lancia il proprio monito via Twitter, auspicando che nessuno faccia pressione contro la candidatura Usa. L'articolo Mondiali 2026, Trump: «Vergogna se ci fosse pressione contro la proposta Usa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.